Coronetta fuori con "La solita canzone": ecco il terzo singolo del giovane cantautore romano

Dopo la buona accoglienza riservata a "Giorgia 19" e "Coatto classico", arriva il terzo singolo di Coronetta, "La solita canzone", pubblicato per Edizioni LSD e distribuito da Artist First. Il nuovo brano del giovane cantautore – romano, classe 91 – esce oggi, sabato 10 luglio, su tutte le piattaforme digitali. Il videoclip, invece, sarà disponibile su Youtube a partire dal 17 luglio.

È una canzone che parla di amicizia, quella tra quattro ragazzi che crescono insieme, attraversando e condividendo le diverse fasi della vita, compresi i momenti bui e gli attimi di gioia: come spesso accade, ciascuno prenderà la sua strada e il protagonista si ritroverà, nostalgicamente, a ricordare la spensieratezza di quegli eventi trascorsi tra qualche bevuta di troppo e l'incoscienza della beata gioventù.

Simone Coronetta, in arte Coronetta, è un cantautore romano, classe 91. Il suo percorso musicale inizia all'età di 10 anni con le prime lezioni di chitarra classica, da quel momento in poi non ho più smesso di credere nella musica e nella sua potenza espressiva e comunicativa. "Ricordo ancora la prima canzone che scrissi, era un periodo particolare della mia vita, l'adolescenza: i colori della notte, ogni cosa aveva un effetto intenso sui miei sensi, e ne venne fuori “Licantropia”, metafora di cambiamento, di passaggio all'età adulta", spiega. Nel corso degli anni si sono susseguiti tanti altri brani ed esperimenti musicali e vocali, fino a giungere a “Giorgia 19”, il primo singolo davvero maturo e consapevole, il primo grande progetto discografico: una canzone nata in quarantena, in cui l'amore vince al di là di ogni avversità.