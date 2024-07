Coro Musicanova di Roma, dai banchi di scuola al Laurentino alla vittoria di tre premi in Austria

Un progetto nato con l'obiettivo di diffondere la cultura per la musica tra i banchi di scuola, cresciuto al punto da ottenere importanti riconoscimenti, gli ultimi, lo scorso 7 luglio, in Austria. Parliamo del Coro Musicanova di Roma, che alla 58esima edizione dell'Internationaler Chorwettbewerb Spittal an der Drau, concorso internazionale per cori tenutosi a Spittal an der Drau, in Austria, ha ottenuto ben tre premi, battendo la concorrenza di cori di altissimo profilo provenienti da Indonesia, Polonia, Svezia, Slovenia e Paesi Baschi.

Il Coro Musicanova vincitore di 3 premi in Austria

Il coro, nato a Roma Sud nel 1999, fondato e diretto dal Maestro Fabrizio Barchi, ha conquistato il primo posto nella categoria “Canto Popolare” e il secondo nella sezione “Canto Artistico”, entrambi decretati da una giuria di note personalità della coralità internazionale. Il terzo premio, il “Walter Steiner Publikumspreis”, è stato quello conferito dal pubblico al miglior coro del concorso. Una vittoria importante che arriva nell'anno in cui il Musicanova festeggia i 25 anni di storia.

Nella categoria Canto Popolare, il coro romano ha proposto l'Ouverture del “Barbiere di Siviglia” nel divertente arrangiamento di Daryl Runswick, “Ohilì ohilà”, canto popolare ciociaro rielaborato da Luigi Colacicchi e accompagnato da una coreografia e “Ciao Bella, Ciao” nella versione polifonica firmata da Ben Parry. In particolare, quest’ultimo brano ha suscitato grande trasporto da parte del pubblico che, nel concerto conclusivo eseguito dai cori vincitori, ne ha richiesto a gran voce un’ulteriore esecuzione, confermando il proprio gradimento nei confronti dei ragazzi diretti dal Maestro Barchi e cantando anche insieme a loro.

Nella categoria Canto Artistico, invece, il coro ha eseguito quattro brani, tra cui “O rossignuol, ch’in queste verdi fronde”, composizione di Claudio Monteverdi. Secondo la giuria, tra i gruppi in gara il coro Musicanova ne ha offerto la migliore interpretazione, definita “toccante e dal suono trasparente”. Di spessore anche le performance offerte nel rinascimentale “Regina Caeli Laetare” di Tomás Luis De Victoria e nel contemporaneo “Dum medium silentium” del lituano Vytautas Miskinis, grazie alle quali il coro ha conquistato il secondo posto con 92,5 punti, ad appena mezzo punto di distanza dal primo classificato.

La mission del Coro Musicanova dalle scuole ai concorsi internazionali

Nato dalla volontà di Fabrizio Barchi, il Coro Musicanova ha coinvolto, dal 1999 ad oggi, tantissimi ragazzi a partire dalle aule di scuola. Il direttore ha iniziato la sua carriera nel 1979, maestro di musica alle medie e in conservatorio, ha fondato l'associazione Musicanova, da cui il gruppo polifonico prende il nome, dirigendo negli anni gruppi polifonici composti da giovani e credendo fermamente nei valori educativi e umani dell'attività corale. La maggior parte dei componenti del Coro Musicanova di Roma sono ex alunni dell'istituto superiore Primo Levi in zona Laurentina e di altri istituti di Ostia. Non si tratta di musicisti professionisti, ma di amatori che, grazie alla maestria di Barchi, hanno raggiunto ottimi risultati partecipando ad una serie di concorsi nazionali ed internazionali, ultimo, appunto, l'Internationaler Chorwettbewerb Spittal an der Drau in Austria.