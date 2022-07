Ultimo al Circo Massimo, concerto da tutto esaurito: in 70.000 per il cantautore di San Basilio

Dopo due anni di rinvii Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, è pronto a prendersi il Circo Massimo. E' tutto pronto nell'area dell'antica Roma che nelle ultime settimane ha ospitato Vasco Rossi e i Maneskin. E dopo la band romana che nell'ultimo anno ha conquistato il mondo, tocca ad un altro romano doc prendersi la scena. Da San Basilio Ultimo si era conquistato il Circo Massimo per il 2020 e già all'epoca, in poche ore, fu sold out. Complice la pandemia però si è dovuto rinviare il concerto.

Ora finalmente si può e in un tour con 15 date, di cui 11 sold out, Niccolò Moriconi approda nella sua Roma. Reduce dalla collaborazione internazionale con Ed Sheeran per il singolo “2step”, disco d’oro, l’artista proporrà al pubblico i suoi migliori successi per quasi due ore ininterrotte di musica. Canterà per la prima volta anche i brani presenti in “SOLO” (doppio disco di platino), ultimo album del cantautore e primo autoprodotto dalla sua etichetta Ultimo Records. Ultimo condividerà con il proprio pubblico anche le canzoni più amate dei precedenti dischi “Colpa delle favole” (quintuplo disco di platino), “Peter Pan” (quintuplo disco di platino) e “Pianeti” (triplo disco di platino).

La scaletta

Ecco, salvo cambiamenti, la scaletta che verrà proposta:

SCALETTA

INTRO

1. BUONGIORNO VITA

2. DOVE IL MARE FINISCE

3. QUEI RAGAZZI

4. CASCARE NEI TUOI OCCHI

5. IL BALLO DELLE INCERTEZZE

6. POESIA SENZA VELI

7. VIENI NEL MIO CUORE

8. NIENTE

9. PICCOLA STELLA

10. IPOCONDRIA

11. SUL FINALE + strumentale

ACOUSTIC BAND

12. MEDLEY

NON SAPERE MAI DOVE SI VA

SUPEREROI

IL BAMBINO CHE CONTAVA LE STELLE

QUELLA CASA CHE AVEVAMO IN MENTE

L’UNICA FORZA CHE HO

STASERA

PETER PAN

13. COLPA DELLE FAVOLE

14. RONDINI AL GUINZAGLIO

15. FATEME CANTÀ

16. I TUOI PARTICOLARI

17. PIANETI

18. TI DEDICO IL SILENZIO

PIANO & VOX

19. LA STELLA PIÙ FRAGILE DELL’UNIVERSO

20. GIUSY

21. FARFALLA BIANCA

22. AMATI SEMPRE

23. QUEL FILO CHE CI UNISCE / TUTTO QUESTO SEI TU

24. 22 SETTEMBRE

ENCORES

25. SOGNI APPESI



Il palco

U come Ultimo: una grande struttura a forma di U sovrasta il palco e si specchia simmetricamente nella passerella che porta al pubblico, illuminandosi in momenti diversi dello show. Per la prima volta in Italia, sono utilizzati 108 punti laser a scansione di varie potenze, che creano scenografie architetturali tridimensionali. Parte della scena è composta anche da geyser a Co2, fiamme e sparkular, per un mix di luci, effetti speciali e futurismo che rende lo show unico nel suo genere.

Un palco alto più di 30 e largo più di 60. Oltre 500 corpi illuminanti, oltre 250 mq di led, oltre 120 tecnici in tour, oltre 150 persone tra tecnici e personale specializzato in supporto locale per i montaggi delle strutture e della produzione, oltre 30 bilici di materiali.

Le chiusure

Dalle 20 di sabato, l'area chiusa al traffico si amplierà, interessando anche via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca e via dell'Ara Massima di Ercole, via delle Terme Deciane e via di Santa Maria in Cosmedin (tratto e verso dal lungotevere a via della Greca). Anche in questo caso, tra allestimenti ed evento, le chiusure verranno mantenute sino a cessate necessità di lunedì.

E ancora, dal pomeriggio di domenica saranno possibili, solo in caso di effettiva necessità, chiusure anche su via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità, via Petroselli, via del Teatro Marcello.

Complessivamente, saranno deviate 20 linee di bus: 3Nav, 30, 44, 51, 75, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781, C3, n716, nMC e nME. Il grosso delle deviazioni bus sarà nella giornata di domenica. Con alcune eccezioni.