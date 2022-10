"Auguri Renato Zero", ma subito dopo la pioggia interrompe il suo concerto al Circo Massimo

Concerto interrotto causa pioggia e compleanno rovinato. E non solo per Renato Zero, sul palco del Circo Massimo, ma anche i migliaia di fan arrivati a Roma da tutta Italia per vederlo esibire in concerto nella serata di venerdì 30 settembre, proprio nel giorno in cui l’artista spegneva 72 candeline.

“La cosa magnifica è che la stragrande maggioranza di questi anni l’abbiamo condivisa insieme”, dice un emozionato Renato Zero alla platea in festa. “Tanti auguri Renato, tanti auguri a te”, intonano quindi i fan. Così il cantante ricorda, ridendo, come proprio nella giornata del suo compleanno ha affondato il “giudizio” del suo specchio: “Chi è lo Zero più affascinante del Reame? - racconta l’artista alla folla diverta -. E lui mi ha ricordato ‘zero calorie, zero interessi’. Tutta sta roba da ‘zero’, e allora ho pensato che è una fatica essere unici eh”.

Ma quando la musica riparte arriva implacabile anche la pioggia, che ben presto si trasforma in un temporale: “Pare che il cielo, dopo averlo sponsorizzato dal 1973 in poi, mi ha voluto fare un regalo, quella che cade non è pioggia ma champagne”, dice ironizzando Renato Zero ai fan, i quali rispondono con un lungo applauso accompagnato dalle risate (amare).

“Non perdiamoci mai - urla poi dal palco -. Ciao, auguri”. Subito dopo la voce di un organizzatore al microfono annuncia la fine dello show: “Scusateci ma non abbiamo la possibilità di andare avanti, è pericoloso per tutti”. E piano piano la grande arena del Circo Massimo si svuota, lasciando lo spazio al nubifragio.