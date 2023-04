Eros, bentornato a Roma. I selfie tra la folla, gli amici sotto al palco e lo striscione per il nipote

Dai bordi di periferia al resto del mondo. Eros Ramazzotti fa tappa nella sua Roma con Battito Infinito World Tour, un viaggio lungo oltre 80 date che finirà il 26 agosto in Islanda. Un Palalottomatica sold out si è acceso ieri sera per la prima delle due date romane del cantautore di Cinecittà che ha portato la sua musica ovunque, ma ogni volta che torna a casa tutto ha un sapore diverso.



I figli Raffaela e Gabrio Tullio in tribuna d'onore con un amico di famiglia - non c'era la mamma, Marica Pellegrinelli, ex moglie dell'artista - sotto al palco gli amici del quartiere con cui è cresciuto e sugli spalti uno striscione con la scritta "Ave Cesare", per il nipote nato pochi giorni fa. C'è tutto per iniziare e dopo una emozionante intro al piano di Luca Scarpa, Eros fa il suo ingresso sul palco cantando tre pezzi dell'ultimo album, "Battito infinito", "Ultimi romantici" e "Sono". Tutte d'un fiato, prima di salutare finalmente il suo pubblico: "Siamo a Roma. La più bella del mondo". Si intrattiene con i fan, condivide le sue emozioni e ringrazia i calciatori della Roma che ha invitato per questo debutto. Avvistato Spinazzola, stasera invece tocca ai cugini laziali: "Domani c'è la Lazio. Che fa la Lazio? Ce fa un c*** così" scherza Eros (da perfetto juventino).



Rotto il ghiaccio scende nel parterre e canta così, in mezzo ai fan, "Dove c'è musica" e "Quanto amore sei", dispensando abbracci e selfie. Un bagno di folla che si riserva solo ai giganti, ed Eros Ramazzotti con oltre 70 milioni di dischi venduti e più di 2 miliardi di ascolti globali conferma di esserlo anche sul palco, con una performance travolgente di oltre due ore. È un concerto ma soprattutto una festa tra amici, al punto che Jacopo - un ragazzo del pubblico - è salito sul palco per un assolo di chitarra elettrica dopo averlo chiesto al "padrone di casa", che gli ha regalato la scena per un paio di minuti di impeccabile improvvisazione.





Si torna a cantare con "Più che puoi", insieme a Monica Hill - sua corista storica - poi "Stella gemella" e su "Se bastasse" i telefoni sono tutti su a illuminare il palazzetto. "Solo con te" e "L'uragano Mary" unplugged e prima di un altro medley acustico, chitarra e voce, la dedica ai figli: "Adesso c'è una canzone che mi piace molto, la dedico a tutti i bambini ma soprattutto ai miei che stasera sono qua. 'Magia'". E ancora "Un'altra te", "Fuoco nel fuoco", "Cose della vita" per poi lasciare il palco. Il gran finale è da brividi. Eros non trattiene la commozione quando canta "L'Aurora", scritta per sua figlia che pochi giorni fa lo ha reso nonno per la prima volta. Poche parole, ma cariche di emozione: "Grazie Aury". L'epilogo è già scritto, "Più bella cosa". Come questa serata da incorniciare per Ramazzotti e il suo pubblico.