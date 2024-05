Concerto del Primo maggio da record: boom di ascolti (e presenze) al Circo Massimo

Il Concerto del Primo Maggio 2024 è stato da record. Nonostante la pioggia battente, i problemi tecnici iniziali e la nuova location, il Concertone si è confermato come uno degli eventi più attesi e celebrati dell'anno.

Con una line-up composta da grandi artisti che rappresentano il presente della fervente scena musicale nazionale e da giovani emergenti destinati a farsi conoscere sempre di più, il Concertone ha catturato l'attenzione di milioni di spettatori registrando record di interazioni su ogni media, coniugando la potenza della musica con un messaggio di speranza, solidarietà e cambiamento, riflettendo le sfide e le aspirazioni del nostro tempo.

Concerto del Primo Maggio 2024, superato il record dello scorso anno

Le scelte artistiche e di comunicazione hanno premiato ancora una volta il Concerto del Primo Maggio Roma permettendogli di superare lo share dello scorso anno, già uno dei più alti di sempre. In diretta su Rai 3, lo share medio è stato di 11,9%, con pomeridiano 1.5 milioni di telespettatori e 12,56% e una prima serata con una media di quasi 2 milioni di telespettatori. In termini di share, è stato quindi il miglior risultato dal 2009 e in termini di ascolto, il miglior risultato dal 2011. Il Concertone è anche su RaiPlay e Rai Italia.

Successo anche sui social

La strategia digitale del Concertone volta ad amplificare il concept “Ascoltiamo il Futuro” conquista dati record per l’edizione più social di sempre: con oltre 32 mila contenuti rintracciati dall’audit digitale, l’hashtag progettuale #1M2024 raggiunge una copertura mediatica di circa 42M con oltre 227M di impression.

Accanto alla crescita organica delle follower base dei profili ufficiali social di Primo Maggio Roma, l’hub integrativo di collaborazioni e visibilità è stato Instagram: sul social media, dove il target principale è rappresentato da una fascia di età 25- 34 anni, i diversi partner e attori del Concertone hanno interagito con collab e menzioni conquistando un engagement di 497,237 (fonte https://keyhole.co/). Anche il pubblico dei giovanissimi ha utilizzato #1M2024 su Tiktok raggiungendo oltre 8M di visualizzazioni overall e 1M di views in Italia su una fascia di pubblico composta al 86% da user di 18/24 anni. (fonte tiktok.com).

Lo storytelling diffuso e condiviso dai numerosi utenti, sponsor, talent e influencer presenti al Circo Massimo, ha conquistato le vette anche su X che ha visto in trending topic, con oltre 40mila contenuti, #1M2024 e #concertone (15mila contenuti) per l’intera giornata. Tra le menzioni principali, anche la canzone “Hallelujah”, improvvisata da Ermal Meta durante un momento di intensa pioggia.

Il Primo Maggio è stato trasmesso anche su Rai Radio2, voce ufficiale del Concertone, dalle ore 16.00 e fino a oltre la mezzanotte in simulcast con Rai 3. In diretta Diletta Parlangeli e dalle 20.00 Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini. Dalle ore 19.00 alle ore 20.00 su Rai Radio2 e sul canale 202 del DTT è andato in onda il DJ set di Ema Stokholma dal palco principale della manifestazione. Rai Radio2, che ha trasmesso da una postazione esclusiva nel backstage realizzata in collaborazione con SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, ha ospitato gli artisti e raccontato il backstage.