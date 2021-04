Il Concerto del Primo Maggio a Roma: la strana edizione 2021

Il Concerto del Primo Maggio quest'anno si farà. Dopo l'edizione 2020 annullata dal Covid, il Concertone 2021 tornerà - anche se in una modalità differente - ad animare la Capitale e celebrare con la musica la Festa dei Lavoratori.

Promosso da CGIL, CISL e UIL e prodotto e organizzato da iCompany, il tradizionale evento musicale si svolgerà - come di rito - all'aperto, ma non nella tradizionale piazza San Giovanni in Laterano, storica casa del Concerto del Primo Maggio. La pandemia ne cambia la sede, spostandolo nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Ancora non sarà possibile, dunque, tornare a respirare quell'atmosfera di festa, con un fiume di persone a cantare in piazza. Il grande evento andrà, infatti, in onda in diretta su Rai Tre e Radio Due a partire dalle 16.30 fino alla mezzanotte.

I cantanti protagonisti al Concerto del Primo Maggio

Non è stato ancora ufficializzato l'elenco completo dei cantanti che si esibiranno al Concerto del Primo Maggio, ma i primi nomi sono stati svelati sui social ufficiali dell'evento. Ecco di chi si tratta (elenco in aggiornamento):

Fedez

La Rappresentante di Lista

Ghemon

Orchestra multietnica di Arezzo con Margherita Vicario

Michele Bravi

Ermal Meta

Gaia

Max Gazzè con la Magical Mistery Band

Motta

Colapesce e Dimartino

Chadia Rodriguez

The Zen Circus

Claudio Capèo

Fast animals and slow kids & Willie Peyote

Bugo

Extraliscio

Piero Pelù

A loro si aggiungono i tre vincitori di 1MNEXT, il contest dedicato ai nuovi artisti. Si tratta di Cargo (Roma), Marte Marasco (Milano) e Neno (Torino).