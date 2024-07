Chris Martin legge il cartellone di una ragazza e la chiama sul palco: la sua storia è da brividi

Brividi allo stadio Olimpico, ieri sera, durante il penultimo dei quattro concerti romani dei Coldplay. A emozionare non è stato l'ennesimo sold out della band inglese, ma una dedica speciale fatta da Chris Martin per i genitori di una fan.

Il cantante ha fatto salire la ragazza sul palco, insieme a un'amica, colpito dal suo cartellone. Le ha fatte sedere accanto a lui, al piano, e ha condiviso quanto stava accadendo con il pubblico: "Sono così felice che sei qui - le ha detto - Ho visto il tuo cartellone, era capovolto e poi l'hai girato nel modo giusto. Ho pensato che fosse un bel segno e lo leggerò ora. Dice questo: 'I miei genitori sono sordi, ma io no. Posso cantare con te Magic?'. Sì, puoi. Come si chiamano i tuoi genitori? Franca e Armando, ok".

Mentre Chris Martin parlava, la ragazza di tanto in tanto si girava verso i genitori in tribuna e traduceva con la lingua dei segni, incredula per quanto stava succedendo. Anche il frontman si è rivolto a loro in Lis per dedicargli la canzone: "Questa è Magic, per Franca e Armando. Non possono sentirla, ma probabilmente è meglio così perché non sarà la versione migliore - ha ironizzato - ma va bene". Tre minuti di pura magia.