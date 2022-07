Roma pronta a due notti in Blanco: in 60.000 per i concerti a Capannelle. Tutte le informazioni

Non sarà il Circo Massimo, con tutto il suo significato, ma quelle che Roma si appresta a vivere sono due notti in Blanco. Arriva nella Capitale il tour di Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, cantante rivelazione vincitore del festival di Sanremo e primatista di streaming su spotify. Due concerti sold out a Capannelle che promettono di far impazzire i fan romani. Un legame speciale quello dell'artista lombardo con Roma. Sì perché le sue origini sono romane, da parte di padre, e nella città eterna c'è la squadra del cuore, quella Roma che spesso l'ha portato allo stadio, non ultima la finale di Conference League a Tirana.

Saranno serate intense, di grande impatto anche per la mobilità di Roma sud. Atac e Roma Capitale hanno predisposto un piano speciale per la mobilità. L'apertura dei cancelli è previsto alle 14.30, con le prime note, per i concerti guest, alle ore 20. "Visto l'alto afflusso atteso di spettatori", si legge su Roma Mobilità, "il consiglio è di raggiungere l'evento per tempo e, considerando anche i possibili rallentamenti per la viabilità della zona, utilizzare là dove possibile il trasporto pubblico".

L'area è raggiungibile con i bus della linea 664 (partenza da largo dei Colli Albani, dove c’è anche la fermata della metro A), attivi sino alle 2 di notte. La fermata bus più vicina (Capannelle – Appia Nuova) è distante 100 metri dall'ingresso principale. Per arrivare, in zona ci sono anche le linee 654 (ultima partenza alle 20), 118 (ultima partenza alle 23), 503 e 520 (ultime corse alle 23,30).

La fermata del treno, invece, è Capannelle e si trova a circa 700 metri dal luogo dellevento. Il servizio ferroviario che effettua fermata a Capannelle parte dalla Stazione Termini ed ha come direzione Ciampino. Il tempo impiegato dalla Stazione Termini a Capannelle è di 9 minuti. Saranno messi a disposizione treni speciali per il ritorno, in partenza dalla stazione Capannelle per Ciampino e per Roma Termini. Il costo del biglietto dei treni speciali è di 2 euro, i biglietti standard Atac-Trenitalia non saranno validi per usufruire di questo servizio speciale.

Di seguito ecco gli orari dei treni speciali

Il posto su questi convogli può essere acquistato su questa piattaforma. O ancora, sull'app MyCicero; alla stazione di Capannelle (prima del concerto); all'info point all'interno del villaggio.

Per quanto riguarda le metropolitane, da ricordare le ultime corse sono previste alle 23,30 (il prolungamento del servizio all’1,30 di notte c’è il venerdì e il sabato). Attenzione, sulla metro A, per lavori, dopo le 21 il servizio si svolge con le navette bus della linea MA. Concluso il servizio metro, sugli stessi percorsi ci sono le linee di bus notturne nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la metro C).

Da ricordare anche che quindici linee diurne (oltre alla 664 ci sono i collegamenti 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 881, 916 e 980) sono attive tutte le notti sino alle 2.

Per quanto riguarda i parcheggi, i diversamente abili già in possesso del biglietto potranno accedere alla venue direttamente dal GATE D, e parcheggiare presso il P4. Ad attenderli ci saranno volontari pronti ad accompagnarli all’area loro dedicata. C'è anche il "parcheggio accompagnatori sosta breve post concerto" – ingresso da via Appia Nuova, 1228, accesso consentito all’area 30 minuti prima della fine del concerto per consentire le operazioni di carico degli spettatori.