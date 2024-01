I concerti più attesi del 2024 a Roma

Dai Coldplay ai Take That, per iniziare dai nomi internazionali. Dal trio Fabi-Silvestri-Gazzè a Max Pezzali per proseguire con qualche grande nome italiano. Senza dimenticare il ricco calendario di Rock in Roma 2024 (ancora in via definizione) e i numerosi altri artisti che animeranno la scena musicale capitolina per tutto l'anno.

I concerti del 2024 a Roma

Sarà un 2024 intenso, pronto ad abbracciare i gusti di tutti, con concerti nelle più importanti location romane, dal Circo Massimo agli stadi e alle location che a Roma sono ormai un vero e proprio punto di riferimento se parliamo di musica, come il Palazzo dello Sport dell'Eur o l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, per citare i principali.

La stagione concertistica inizia con Daniele Silvestri che, da gennaio ad aprile, festeggia 30 anni di carriera con 30 concerti all'Auditorium Parco della Musica. Claudio Baglioni torna nella sua Roma con "A Tutto Cuore". Dopo il successo degli eventi di settembre allo Stadio del Foro Italico, il cantautore romano sarà protagonista in un tris di date al Palazzo dello Sport. Tra i grandi nomi dell'inverno 2024 anche Giovanni Allevi che torna dal vivo, con il suo emozionante pianoforte, a marzo all'Auditorium Parco della Musica. Chiude l'inverno e dà il benvenuto alla primavera, Renato Zero che porterà live il suo nuovo album "Autoritratto" dal 13 al 21 marzo al Palazzo dello Sport.

La primavera vedrà salire sul palco alcune delle star più amate del momento, da Annalisa (il 21 aprile al Palazzo dello Sport) a Levante (il 16 aprile all'Auditorium Conciliazione). I Pinguini Tattici Nucleari saranno a maggio (dal 7 all'11) al Palazzo dello Sport.

L'estate arriva in fretta con questo denso programma di concerti: a giugno arriva Ultimo allo Stadio Olimpico, la sua favola continua dal 22 al 24 giugno 2024. Si prosegue con Max Pezzali il 27 giugno, con Tommaso Paradiso il 4 luglio (ma all'Ippodromo di Capannelle nel contesto di Rock in Roma). Il trio Fabi-Silvestri-Gazzè sarà protagonista nel cuore dell'estate romana, ripercorrendo live, per la prima volta dopo 10 anni, il loro primo e unico album insieme “Il Padrone della Festa”, con un grande concerto-evento in programma il 6 luglio al Circo Massimo. L'8 luglio i Take That infiammeranno la Cavea dell'Auditorium Parco della Musica, due giorni dopo lo faranno i Deep Purple.

Il 12, 13, 15 e 16 luglio sono i Coldplay a prendersi lo Stadio Olimpico ed è questo senza dubbio uno degli eventi più attesi dell'estate (che ha fatto subito il tutto esaurito).

I mesi finali del 2024 non saranno meno ricchi dei precedenti, tra i nomi già annunciati, ci sono quelli di Achille Lauro, il 7 ottobre al Palazzo dello Sport, Mr Rain il 26 novembre, anche lui al Palazzo dello Sport.

Di seguito l'elenco dei più grandi concerti del 2024 (elenco in continuo aggiornamento):

Daniele Silvestri

18 gennaio - 14 aprile 2'24

Auditorium Parco della Musica

Queen at the opera

18-21 gennaio 2024

Auditorium Conciliazione

Pink Floyd Legend

23-27 gennaio 2024

Teatro Olimpico

Dardust

24 gennaio 2024

Teatro Brancaccio

Coez & Frah Quintale

26-27 gennaio 2024

Palazzo dello Sport

Tosca

4 febbraio 2024

26 marzo 2024

Auditorium Parco della Musica

Jethro Tull

11 febbraio 2024

Auditorium Parco della Musica

Claudio Baglioni

22-24 febbraio 2024

Palazzo dello Sport

Shade

22 febbraio 2024

Largo Venue

Gio Evan

1 marzo 2024

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Giovanni Allevi

3 marzo 2024

Auditorium Parco della Musica

LP

12 marzo 2024

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Renato Zero

13-21 marco 2024

Palazzo dello Sport

Marlene Kuntz

15 marzo 2024

Orion Club

Fred De Palma

19 marzo 2024

Orion Club

Clara

21 marzo 2024

Largo Venue

Subsonica

8 aprile 2024

Palazzo dello Sport

Fulminacci

13 aprile 2024

Palazzo dello Sport

Levante

16 aprile 2024

Auditorium Conciliazione

Annalisa

21 aprile 2024

Palazzo dello Sport

Fabio Concato

23 aprile 2024

Auditorium Parco della Musica

Cosmo

24 aprile 2024

Atlantico Live

Pinguini Tattici Nucleari

7-11 maggio 2024

Palazzo dello Sport

The Kolors

20 giugno 2024

Auditorium Parco della Musica

Coldplay

12-16 luglio 2024

Stadio Olimpico

Ariete

18 giugno 2024

Auditorium Parco della Musica

Salmo & Noyz Narcos

21 giugno 2024

Ippodromo Capannelle

Ultimo

22-24 giugno 2024

Stadio Olimpico

Max Pezzali

27 giugno 2024

Stadio Olimpico

Geolier

28 giugno 2024

Ippodromo Capannelle

Calcutta

30 giugno 2024

Ippodromo Capannelle

Tommaso Paradiso

4 luglio 2024

Ippodromo Capannelle

Fabi-Silvestri-Gazzè

6 luglio 2024

Circo Massimo

Take That

8 luglio 2024

Auditorium Parco della Musica

James Blake

9 luglio 2024

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Deep Purple

10 luglio 2024

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Tedua

27 luglio 2024

Ippodromo Capannelle

Boss Doms

4 ottobre 2024

Palazzo dello Sport

Achille Lauro

7 ottobre 2024

Palazzo dello Sport

Mr Rain

26 novembre 2024

Palazzo dello Sport

Il Muro del canto

9 dicembre 2024

Largo Venue