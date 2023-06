Tutti i concerti dell'estate 2023 a Cinecittà World

Non sarà solo un'estate di divertimento e attrazioni rinfrescanti quella che si potrà vivere a Cinecittà World: il parco divertimenti del Cinema e della Tv, infatti, è pronto a presentare al pubblico un ricco cartellone di concerti e eventi musicali per tutti i gusti.

Da giugno a settembre, nella Cinecittà Street e nella grande Arena Stunt, si esibiranno artisti amati da vecchie e nuove generazioni. Si va dai volti più amati dai giovani, protagonisti della trap o appena usciti dai talent di maggior successo, ai cantanti che hanno fatto la storia della musica e le cui canzoni hanno appassionato intere generazioni.

Vediamo quali sono i concerti da non perdere nell'estate 2023 a Cinecittà World.

Concerti estate 2023 a Cinecittà World

Il 23 giugno, ad aprire la stagione dei concerti a Cinecittà World, saranno Bello Figo e Side Baby & Company. Dalle ore 21, nella grande Arena Stunt del Parco, oltre all'ex componente della Dark Polo Gang, Side Baby e al "capo dello swag" Bello Figo, si esibiranno vari artisti della scena Trap e Rap Romana come Flaza, ex allieva della scuola Di Maria di Filippi e Closelisten conosciuto come uno dei migliori producer della scena romana. A seguire live set Sete, Ls, Prog e Fly_4real fino all'una.

Si va avanti con Wax che arriverà a Cinecittà World domenica 23 luglio. Si tratta di uno dei ragazzi più discussi dell’ultima edizione di Amici 22; il cantante si esibirà dal vivo, alle 21, nella Cinecittà Street, dove proporrà i suoi brani e le cover proposte durante il programma, a seguire il Meet and greet per tutti i fan presenti.

Domenica 2 luglio alle ore 21, arriva Cricca a Cinecittà World, il ragazzo più amato d’Italia concorrente dell’ultima edizione di Amici, con un concerto live nella splendida cornice della Cinecittà Street, dove proporrà i suoi brani e le cover proposte durante il programma. A seguire il Meet and greet per tutti i fan presenti.

Il 4 agosto sarà il momento dell’uragano Rhove, nell’unica data del Lazio del suo tour estivo. Dalle ore 22, Rhove e altri artisti della scena Trap si esibiranno nella grande Arena Stunt del Parco, il tutto accompagnato da un super dj show di Robert Blues che farà scatenare fino a notte fonda sotto il cielo stellato.

L'8 Agosto, alle ore 21, nella Cinecittà Street di Cinecittà World, ci sarà il concerto di Valeria Altobelli, l’artista poliedrica incanterà il pubblico con la sua voce straordinaria e la sua presenza magnetica. Durante il concerto, della durata di 2 ore circa, Valeria Altobelli ripercorrerà tutti i suoi pezzi insieme ai brani più importanti della musica nazionale ed internazionale (Fiorella Mannoia, Loredana Berté, Queen, Lady Gaga) ed ovviamente anche le interpreti che le hanno permesso di giungere prima tra le donne nella nota trasmissione Tale e Quale Show, condotta da Carlo Conti ed in onda nella prima serata di Rai 1.

Uno dei concerti più attesi dell'estate a Cinecittà World, è quello di Cristiano Malgioglio, in programma l'11 agosto. Si tratterà di un fantastico Music Show gratuito per tutti gli ospiti del Parco. Dalle ore 21, nella splendida cornice della Cinecittà Street immersa nella New York anni '20, il cantante, paroliere e uno dei più amati personaggi televisivi italiani, si esibirà, insieme al suo corpo di ballo, in uno spettacolo musicale senza eguali nell'unica tappa a Roma e nel Centro Italia del 2023.

Sabato 23 settembre, a chiudere l'estate a Cinecittà World, sarà il live degli Eiffel 65. Dalle ore 22 nella grande Arena Stunt del Parco, sarà una serata all’insegna della dance anni '90 tutta da vivere sotto il cielo stellato di Cinecittà World con Maury e Jeffrey Jey, 2 dei 3 componenti della formazione originale degli Eiffel 65 insieme a Gabry Ponte.

Musica e spettacolo a Cinecittà World

L'estate di Cinecittà World sarà anche all'insegna del ballo e del dj set: il 15 e il 16 luglio due giorni dedicati alla bachata con il "Bachata Day", il 6 agosto, invece, serata di musica dal vivo con dj set, music show e Mattia Zenzola fresco vincitore di Amici che intratterrà il pubblico con Meet & Greet, foto e autografi. Il cielo si illuminerà di colori, invece, dal 7 al 9 luglio e - ancora - dal 14 al 16, con "Stelle di Fuoco", il Campionato italiano di fuochi d'artificio che - al calare del sole - renderà magica e affascinante l'atmosfera nel parco a tema del cinema e della tv.

