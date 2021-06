"Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto" al cinema in estate

Uscirà al cinema il 26 agosto "Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto", secondo capitolo della commedia campione d'incassi e Biglietto d'Oro del 2018, diretta da Riccardo Milani con protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese.

"Tante cose sono più importanti di un film, anche se, in certi momenti, poche cose possono diventare importanti quanto un film. Gatto torna al cinema e io sono felice quanto lui e quanto il suo pubblico che lo aspettava. Buona ripartenza a tutti. E arrivederci a Coccia di Morto…", ha dichiarato il regista Riccardo Milani.

"E' per Vision motivo di orgoglio - ha sottolineato Massimiliano Orfei, Amministratore Delegato di Vision Distribution - aver coprodotto e poter distribuire Come un Gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto nelle sale italiane. La distribuzione del film, nei nostri obiettivi, rappresenta il grande evento cinematografico che decreterà il ritorno in sala del grande pubblico e la vera ripartenza del mercato".

Con l'uscita di Come un Gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto il 26 agosto al cinema, secondo l'Ad di Visio Distribution segna, "il grande cinema popolare italiano si prende finalmente una data che è stata sempre appannaggio dei grandi blockbuster hollywoodiani, in uno dei periodi tradizionalmente più ricchi dell'intera stagione distributiva. È un'operazione che ha tutti i numeri per cambiare in modo permanente i modelli distributivi e il suo successo è fondamentale non solo per Vision, per i produttori e per il film, ma per le prospettive di crescita dell'intera industria nazionale. Il nostro ringraziamento va a Riccardo, Paola e Antonio, a Mario Gianani e alla Wildside, a tutta la straordinaria squadra che ha realizzato il film".

E' il film della ripartenza anche secondo Mario Gianani, Amministratore Delegato della Wildside, società del gruppo Fremantle, non solo in senso commeriale: "Grazie a Riccardo Milani, Paola Cortellesi e Antonio Albanese, insieme con Vision - ha affermato Gianani - vogliamo restituire al pubblico la solida spensieratezza che questo film saprà regalarci. Farlo d'estate, in un momento tradizionalmente appannaggio dei film americani, è una sfida che, siamo sicuri, Come un Gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto, saprà cogliere".

'Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto' è prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle, e Vision Distribution, in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video. Nel cast, accanto a Cortellesi e Albanese, tornano Sonia Bergamasco e Claudio Amendola. Il cast si arricchisce con la presenza di Luca Argentero e Sarah Felberbaum.

La sceneggiatura è firmata da Furio Andreotti, Giulia Calenda, Paola Cortellesi e Riccardo Milani. La fotografia è di Saverio Guarna, la scenografia di Maurizia Narducci, i costumi di Alberto Moretti, il montaggio di Patrizia Ceresani e Francesco Renda. 'Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto' sarà distribuito in Italia e nel mondo da Vision Distribution.