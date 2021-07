"Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto": Cortellesi e Albanese presentano il trailer in anteprima

Nell’ambito della terza edizione di Cinevillage Parco Talenti, organizzata da Agis e Anec Lazio, lunedì 12 luglio alle ore 21 sarà presentato in anteprima esclusiva il trailer di “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto”.

Per l’occasione sul palco dell’arena romana, la giornalista Valentina Ariete accoglierà il regista Riccardo Milani e i protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese.

In attesa dell’uscita al cinema il 26 agosto del secondo capitolo della commedia campione d’incassi e Biglietto d’Oro del 2018, il pubblico ritroverà nelle immagini del trailer Monica (Paola Cortellesi) e Giovanni (Antonio Albanese). A tre anni dalla fine della loro storia d’amore che, come avevano previsto sulla panchina di Piazza Cavour, è durata poco, anzi pochissimo, proprio come un gatto in tangenziale

L’evento in media partnership con Movieplayer sarà trasmesso in diretta sul canale Twitch di Movieplayer e il trailer sarà diffuso nei cinema italiani. Al termine della presentazione verrà proiettato il primo capitolo, “Come un gatto in tangenziale” diretto da Riccardo Milani, già commedia campione d’incassi e Biglietto d’Oro del 2018. L’evento è a ingresso gratuito.

Come un gatto in Tangenziale - ritorno a coccia di morto

Come un gatto in Tangenziale - Ritorno a coccia di morto è prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle, e Vision Distribution, in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video. Nel cast, accanto a Cortellesi e Albanese, tornano Sonia Bergamasco e Claudio Amendola. Il cast si arricchisce con la presenza di Luca Argentero e Sarah Felberbaum.

La sceneggiatura è firmata da Furio Andreotti, Giulia Calenda, Paola Cortellesi e Riccardo Milani. La fotografia è di Saverio Guarna, la scenografia di Maurizia Narducci, i costumi di Alberto Moretti, il montaggio di Patrizia Ceresani e Francesco Renda. Come un gatto in tangenziale - ritorno a coccia di morto sarà distribuito in Italia e nel mondo da Vision Distribution. Al cinema dal 26 agosto (e in anteprima solo il 14 e 15 agosto).



