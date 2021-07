Il Colosseo sarà protagonista di un cartoon sull'ambiente

L'Anfiteatro Flavio attaccato dalle piogge acide e messo in salvo da sei giovanissimi supereroi

Il Colosseo è protagonista di “MeteoHeroes - Inizia l’avventura”, il mini-movie ispirato all’omonima serie tv d’animazione di grande successo, che vede sei giovanissimi supereroi impegnati nella difesa della natura e dell’ambiente.

Nel film, che sarà presentato in anteprima mondiale venerdì 23 luglio al Giffoni Film Festival, il grande Anfiteatro Flavio è aggredito dalle piogge acide, che ne mettono in pericolo la conservazione. L’intervento dei MeteoHeroes risolverà brillantemente il problema. La presentazione del film vedrà anche la partecipazione del famoso meteorologo Andrea Giuliacci, testimonial d’eccezione e personaggio animato della serie, insieme alla mascotte di Fulmen, il supereroe del cartoon che ha il potere di far cadere i fulmini dal cielo.

Prodotto come la serie tv da Meteo Expert-IconaClima e Mondo TV, il mini-movie sarà poi trasmesso il 26 settembre da Cartoonito (canale 46 del DTT) in prima tv assoluta. In onda sempre da settembre anche le “Pillole dei MeteoHeroes”, divertenti rubriche scientifiche sui fenomeni meteorologici e climatici.

“Queste due nuovissime produzioni ispirate alla serie, il film sulle origini e le pillole divulgative, confermano il crescente successo dei MeteoHeroes ad un anno esatto dal lancio in tv nel luglio 2020”, sottolinea Matteo Corradi, amministratore delegato di Mondo TV. “E’ nostro intendimento, anche nel prossimo anno, continuare ad investire nel consolidamento di questi character, che sono sempre di più i paladini dell’approccio corretto con la natura e l’ambiente che tutti noi, grandi e bambini, dovremmo sempre avere".