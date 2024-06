Cosa sono quelle strane colonne bicolore comparse nel centro di Roma

Sono comparse accanto al Tempio di Venere, in piazza Bocca della Verità e ai piedi del luogo dove anticamente sorgeva il Septizodium, il monumentale ninfeo di epoca imperiale. Cinque colonne dalle forme irregolari, alte fino a 14 metri, che si stagliano accanto ad alcune delle opere più belle ed evocative di Roma. Cosa sono? Si tratta di “Colonne Infinite”, un’installazione dell'artista coreano Park Eun Sun a cura di Leonardo Contini, che dall'11 giugno al 30 settembre 2024, in occasione dell'anno dello scambio culturale Italia e Corea 2024-2025, porterà l'arte contemporanea nel cuore di Roma, tra il Parco archeologico del Colosseo, piazza della Bocca della Verità e il Septizodium, per omaggiare il 140esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Corea.

Dove si trovano le colonne

"Colonne infinite" si sviluppa ai vertici di un triangolo ideale che collega il Tempio di Venere, piazza della Bocca della Verità e l'area antistante l'antico Septizodium. Le colonne sono in marmi e graniti policromi. Partendo dal parco archeologico del Colosseo, ci si imbatte in due installazioni in granito rosso e nero che, secondo l’intenzione del curatore, propongono una “poetica delle assenze che mira ad attirare lo sguardo laddove adesso permane il vuoto, pregno di significato storico ed artistico, di ciò che il tempo e la storia hanno abbattuto”. Un’altra colonna, alta 14 metri, svetta in piazza della Bocca della Verità, nel Foro Boario, “ponendosi in dialogo – si legge in una nota - con due 'sorelle maggiori' che ancora permangono nella città: la colonna Traiana e Aurelia”.

Le ultime due colonne, alte oltre sei metri, si ergono ai piedi del luogo dove anticamente sorgeva il Septizodium, un monumentale ninfeo di età imperiale. Le due opere si affacciano sul Circo Massimo “con l'intenzione di creare un'associazione positiva rispetto ad un contesto che per i fruitori rappresenta un luogo di condivisione e complicità, che si spera venga arricchito della presenza delle opere”. L'esposizione delle opere monumentali di Park Eun Sun a Roma unisce idealmente Italia e Corea del Sud, proponendo una archeologia “che indaga non solo il tempo ma anche lo spazio e l'evoluzione dell'arte nei secoli”. In particolare le cinque opere monumentali che costituiscono la mostra si concentrano sul tema della colonna, di cui Park porta avanti la tradizione che ha fatto di un elemento fondamentalmente strutturale un oggetto d'arte.

Perché hanno delle fratture

Un particolare che salta subito all’occhio, guardando le colonne, è che presentano delle profonde fratture, quasi come se fossero state danneggiate. Queste “ferite” evocano, nell’intenzione dell’artista, da un lato, la sofferenza, ma dall'altro sono un simbolo di rinascita, nonché una finestra che consente di 'vedere oltre la superficie' per ammirare l'interno della scultura, dove il materiale viene lasciato grezzo. Le opere di Park si distinguono inoltre per l'impiego di una tecnica contraddistinta dall'alternanza di due diversi colori, che restituisce l'effetto di un'elegante stratificazione bicromatica.