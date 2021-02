Colle di Tora, meraviglioso borgo bagnato dal lago del Turano

Un borgo in provincia di Rieti, proteso sul lago del Turano. E' Colle di Tora, paese di origine romana, chiamato Collepiccolo fino alla fine dell'800 e sorto sulle rive del fiume Tora.

Poi, negli anni '30 del 900, la creazione del bacino idroelettrico che ha dato vita al lago sopra citato, ha reso questa località una perla del Lazio, degna del soprannome "Piccola Svizzera". Un paese magico, suggestivo, che colpisce a prima vista, di giorno per i suoi vicoli pittoreschi e la sua vista mozzafiato sui laghi, per le montagne e la natura che lo circondano, di sera per le luci riflesse sullo specchio lacustre che regalano un'atmosfera davvero fiabesca.

Cosa vedere a Colle di Tora

Il lago del Turano è sicuramente un motivo molto valido per fare una sosta a Colle di Tora. Inoltre nel borgo vale la pena visitare la Chiesa di Santa Anatolia e i resti di un sepolcro romano con dedica a Caracalla.

Cosa mangiare a Colle di Tora

Colle di Tora in cucina è famoso per il fagioli a pisello PAT, un legume coltivato esclusivamente in quella zona, ideale per preparare pasta e fagioli. Sono rinomati anche il tartufo, le castagne, le salsicce, le fave, la polenta. Tra i piatti tipici c'è la pizzullu coll'erbe, ossia una focaccia di farina di grano e cotta alla brace, da accompagnare a cicoria di campo. Famosi anche gli gnocchi di patate al sugo di castrato e pecorino, gli arrosticini di pecora, la carne e il pesce di lago alla brace.

Ecco alcuni ristoranti dove mangiare la cucina tipica a Colle di Tora: Il Vigneto, C'era una volta, Ristorante Patrizia, Trattoria dal Pescatore dal 1966.

Dove dormire a Colle di Tora

Diverse le soluzioni per dormire a Colle di Tora e dintorni, eccone alcune: B&B La Casetta sul lago e B&B il tulipan, Turano Resort.

Come arrivare a Colle di Tora

Colle di Tora dista 86 km da Roma per un tempo di percorrenza di circa 1 ora e 20 minuti. Per raggiungere la località in provincia di Rieti prendere l'A24 e proseguire fino a Oricola. Prendere l'uscita Carsoli-Oricola da A24, proseguire su SP34 in direzione di Via Parodi a Colle di Tora.

