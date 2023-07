Coldplay a Roma, i concerti all'Olimpico diventano quattro

"A grandissima richiesta si aggiunge una quarta data dei Coldplay a Roma del Music Of The Spheres World Tour": è il 16 luglio 2024. La notizia è stata diffusa su Instagram da TicketOne, poche ore dopo un altro annuncio, che già aveva reso felici i fan romani della band: quello della terza data all'Olimpico (15 luglio 2024).

I concerti dei Coldplay a Roma

Così, a poche ore dall'apertura delle prevendite su Coldplay.com, le date romane del tour 2024 dei Coldplay nella Capitale salgono a quota 4. I Coldplay suoneranno allo Stadio Olimpico il 12, il 13, il 15 e il 16 luglio 2024. Dopo le sei date italiane tutte sold-out che hanno fatto scatenare i fan italiani, la band capitanata da Chris Martin tornerà, dunque, nel nostro paese, nel bel mezzo dell'estate 2024, per la terza serie del Music Of The Spheres World Tour.

Una bellissima notizia per i numerosi fan che stanno facendo di tutto per accaparrarsi un biglietto. Già dalla mattina del 25 luglio è iniziata la prevendita esclusiva su Coldplay.com (solo per coloro che si erano già registrati). Dalle ore 9 del 26 luglio e fino alle 22 del 27 luglio ci sarà la presale esclusiva per gli iscritti a MyLiveNation.

La vendita generale online su TicketOne.it e tramite Call Center sarà invece attiva dalle 10 del 28 luglio 2023.

Il successo dei Coldplay è stato tale in Italia che la band con all'attivo in Italia 69 Dischi di Platino e 13 Oro solo nel nostro Paese, ha visto rientrare nella classifica ufficiale Fimi/Gfk 7 dei 9 album della band. Dopo il tutto esaurito della tournée europea negli stadi dell'estate 2023 dei Coldplay - culminata il 19 luglio con la spettacolare quarta esibizione ad Amsterdam - la band ha annunciato una terza serie di date europee per giugno, luglio e agosto 2024, nell'ambito del loro tour mondiale da record Music Of The Spheres. Di seguito le date aggiornate del "Music Of The Spheres World Tour":

Tutte le nuove date

GIUGNO 2024

8: Atene - Olympic Stadium

12: Bucarest - Arena Na?ional?

16: Budapest - Puskás Aréna

22: Lione - Groupama Stadium

23: Lione - Groupama Stadium



LUGLIO 2024

12: Roma - Stadio Olimpico

13: Roma - Stadio Olimpico

15: Roma - Stadio Olimpico

16: Roma - Stadio Olimpico

20: Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena

21: Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena

28: Helsinki - Olympiastadion



AGOSTO 2024

15: Monaco - Olympiastadion

17: Monaco - Olympiastadion

21: Vienna - Ernst-Happel-Stadion

22: Vienna - Ernst-Happel-Stadion

29: Dublino - Croke Park

30: Dublino - Croke Park



I Coldplay hanno anche confermato che renderanno disponibile un numero limitato di Infinity Tickets per gli spettacoli in una data successiva. Gli Infinity Tickets vengono rilasciati per ogni spettacolo dei Coldplay per rendere il Music Of The Spheres World Tour accessibile ai fan ad un prezzo accessibile. Il costo del biglietto è di 20 euro. Sono limitati a un massimo di due biglietti per acquirente e devono essere acquistati in coppia (che si troveranno uno accanto all'altro).