Coldplay a Roma: biglietti esauriti in pochi minuti, fan in rivolta

Sono passati pochi minuti dall'apertura della vendita generale dei biglietti del Coldplay a Roma, ma i posti risultano già tutti terminati.

Tantissimi i fan che, venerdì mattina, dalle ore 10 (ora di apertura ufficiale delle vendite) si sono messi al pc, pronti ad accaparrarsi i biglietti per partecipare alle 4 date del Music Of The Spheres World Tour allo stadio Olimpico di Roma, rimanendo purtroppo delusi.

Stando a quanto riporta l'agenzia Dire, il sito rivenditore TicketOne avrebbe avuti dei problemi (e non sarebbe la prima volta): "Come accaduto l’anno scorso per i concerti in Italia dei Coldplay (così come per altri big della musica) - si legge su www.dire.it - moltissimi utenti hanno segnalato l’impossibilità di acquisto dei biglietti. Dopo lunghe attese in coda, la brutta sorpresa: su Ticketone i biglietti risultavano tutti esauriti e non disponibili. Pochi sembrano i fortunati ad essere riusciti a procedere con l’acquisto. Lo stesso problema è stato riscontrato anche su Vivaticket".

Biglietti esauriti, la rabbia dei fan

Sui social si è scatenata la rabbia dei fan che non sono riusciti ad acquistare il biglietto dei Coldplay: "Un applauso collettivo a TicketOne, Vivaticket e Ticketmaster per averci messo in coda per il nulla", scrive un utente su Twitter. "I biglietti per i concerti dei Coldplay che vanno sold out anche se nessuno riesce a prenderli", aggiunge un altro. Infine c'è un utente che dimostra, in un video, come i biglietti ci siano ancora, ma non ci sia l'opportunità di acquistarli.