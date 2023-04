Claudio Santamaria è Super Mario: "Vedrei bene Jeeg Robot e Mario in giro per Roma"

“Vedrei bene Jeeg Robot e Mario insieme in giro per Roma. Il primo con la scorta di funghetti e il secondo con la maschera, che ormai non gli serve più”, così ha detto Claudio Santamaria in un'intervista all'agenzia Dire.

L'attore romano presta la voce all'idraulico più famoso del mondo dei videogiochi che, dal 5 aprile, è arrivato al cinema. Il film d’animazione è basato sull’amatissimo videogioco Nintendo e racconta la storia di Mario e del fratello Luigi. I due idraulici di Brooklyn, amatissimi dai bambini delle nuove e delle vecchie generazioni, ogni giorno cercano di offrire un servizio eccellente per la comunità a prezzi vantaggiosi, e lo fanno sapere con uno spot davvero irresistibile. Sono figli di immigrati italiani negli Stati Uniti e il loro accento ha quell’inconfondibile veracità ‘made in Italy’.

Super Mario, il film

Un giorno, lavorando ad un sistema di tubature, sono risucchiati da un tubo verde che li trasporta in un’altra dimensione. Mario finisce nel vivace e colorato Regno dei Funghi, abitato da persone-fungo note come Toad, mentre Luigi finisce nella Terra Oscura, il tetro e letale dominio dei Koopa, creature simili a tartarughe. Il tiranno della Terra Oscura, Bowser, fa prigioniero Luigi e gli rivela che ha intenzione di dominare il Mondo dei Funghi conquistandolo poco alla volta. Mario, invece, è portato al cospetto della principessa dei Toad, un’umana di nome Peach che lo invita ad aiutarli a respingere l’avanzata di Bowser, mentre cercano intanto alleati e un modo per salvare Luigi.

Claudio Santamaria è Super Mario

“L’idraulico è un vero supereroe - ha detto Claudio Santamaria all'agenzia Dire - Risponde sempre al telefono, anche se sta a messa o sta per sposarsi”, Nella versione originale Super Mario è doppiato da Chris Pratt, Claudio Santamaria è invece stato scelto per prestare la voce italiana. Un incarico che per Santamaria è anche un tuffo nel passato: "Io gioco a Super Mario Bros. dagli Anni 80, questo film è un viaggio nei ricordi. La Nintendo – ha raccontato Santamaria – ha saputo evolvere questo personaggio. Mario è eterno, è diventato un amico. La sua forza e il suo entusiasmo costante è la chiave di cui mi sono servito per doppiarlo. Quando mi hanno preso, dopo aver fatto due provini, ero così felice che ho detto ‘It’s me, Claudio (che ricorda la celebre esclamazione di Super Mario ‘It’s me, Mario’, ndr)”, ha concluso Santamaria all'agenzia Dire.

Mentre si gode questa esperienza che lo fa tornare un po' bambino, l'attore romano spera anche in un ritorno di ‘Lo chiamavano Jeeg Robot’. “Sono anni che dico a Gabriele Mainetti di fare il sequel per vedere cosa è successo a Roma in dieci anni di supereroismo che non abbiamo mai avuto”, ha detto in occasione del debutto al cinema di ‘Super Mario Bros.