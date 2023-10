Tornano "I Cesaroni"? Le parole di Claudio Amendola fanno sperare i fan

“Belli I Cesaroni, mah, chissà…”. Claudio Amendola, intervistato a Verissimo, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, ha riacceso la speranza di tutti gli appassionati. Le sue parole misteriose hanno fatto immediatamente pensare ad un ritorno della fortunata serie che ha accompagnato il pubblico dal 2006 al 2014.

I Cesaroni tornano in tv?

L'attore romano dopo quel "chissà" e con un sorriso sornione, ha portato le mani alla bocca, agli occhi e alle orecchio, come a voler dire "non vedo, non sento e non parlo". Ma cosa c'è di vero su un possibile ritorno della serie cult ambientata alla Garbatella?

DavideMaggio.it lo ha chiesto direttamente a Verdiana Bixio, presidente di Publispei, la casa di produzione de I Cesaroni: "Sono molti anni che i fan ci chiedono una nuova stagione - ha detto la produttrice - non avrebbe senso da parte nostra ignorare una così forte richiesta. Ma la nostra mission è emozionare il pubblico con storie che tocchino il cuore di chi le guarda, proprio per questo con un brand come I Cesaroni ci vuole una storia forte…se ci sarà…si farà".