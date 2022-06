"O famo stranger", Claudia Gerini torna nei panni di Jessica per Netflix

"A Ivà, pe' e nozze d'argento stavo a pensà che me devi portà a Hawkins. A Hawkins, no 'aho'. Sì, perché la Versilia è bella per carità, ma m'hanno detto che ‘sto posto è strano forte".

Così Claudia Gerini in un video pubblicato su Instagram. L'attrice davanti alla Fontana di Trevi torna a calarsi nei panni di Jessica, l'iconico personaggio del film Viaggi di Nozze.

Il famoso "O famo strano", però, ora diventa "O famo stranger", con chiaro riferimento alla fortunata serie tv Netflix. L'attrice romana, infatti, è stata scelta per il lancio italiano della quarta stegione di Stranger Things.

Il video, che è stato pubblicato sul profilo Instagram di Claudia Gerini, è diventato presto virale.