Cittaducale, magica "città-fortezza" a un'ora e mezza da Roma

Immerso nella Sabina, sul Colle di Cerreto Piano, andiamo alla scoperta di uno dei borghi più belli in provincia di Rieti. E' Cittaducale. Una città-fortezza di epoca tardo medievale.

Venne fondata nel 1308 dagli Angiolini, come la torre testimonia. Fu Carlo d'Angiò a sceglierne il nome, intitolandola al figlio Roberto d'Angiò, duca di Calabria. Una piccola perla del Lazio, caratterizzata da una pianta ellittica, con due strade perpendicolari che incrociandosi danno vita alla piazza centrale.

Andiamo a conoscere meglio questo borgo caratteristico che si trova all'ingresso della splendida Valle del Velino.

Cosa vedere a Cittaducale

Cittaducale vale il viaggio anche solo per una passeggiata nelle viuzze del centro storico tipicamente medievale, molto suggestivo. Passeggiare per i vicoli ammirando chiese, torri e palazzi medievali è già un piacere. Da non perdere, inoltre, una visita alla Cattedrale di Santa Maria del Popolo, con facciata in pietra di tipo gotico abruzzese e la caratteristica Torre Angioina. Girando per il borgo si possono ammirare, inoltre, il Palazzo della Comunità con la Torre Civica, Palazzo Vescovile, Palazzo Caroselli (attuale sede del Comune), Palazzo Dragonetti, Palazzo Valentini-Cherubini, Palazzo Bonafaccia, Palazzo Maoli e Palazzo Vetoli.

Il borgo medievale in provincia di Rieti si trova inoltre vicino alla Piana di San Vittorino dove scorre il fiume Velino, ai Monti Reatini, al Monte Terminillo; negli immediati dintorni vanta le antiche Terme di Cotilia, un'antica area di culto dedicata alla dea romana Vacuna.

Cosa mangiare a Cittaducale

Le Sagne alla molinara sono il piatto tipico di Cittaducale. Si tratta di una pasta acqua e farina, tirata a mano con una tecnica particolarmente laboriosa, servita con pomodoro fresco e basilico. Cittaducale è famosa anche per le castagne, poichè circondata da castagneti. Tanti i ristoranti situati nel borgo o nelle immediate vicinanze, tra questi il ristorante La Tagliata, il ristorante Da Valerio, il ristorante Pasta da leoni e per la pizza Pizzeria La Torre. Una sosta è obbligata anche alla pasticceria Il Ducale, per una pausa golosa.

Dove dormire a Cittaducale

A Cittaducale è possibile trovare anche diverse soluzioni per pernottare. Per chi cerca una sistemazione in bed and breakfast ci sono "il Picchio Verde" e

"Da Artù". Per chi preferisce l'hotel, segnaliamo "Albergo Pace" e "Hotel Ristorante Da Valerio".

Come arrivare a Cittaducale da Roma

Cittaducale dista 95 km da Roma per un tempo di percorrenza di circa 1 ora e 20 minuti. Per raggiungere il borgo nel reatino prendere A90, A1dir/E35, Via Salaria/SS4 e Strada Statale 4 a Cittaducale per circa 88 km. Proseguire su corso Giuseppe Mazzini e via Nazionale fino a Cittaducale.

