In vacanza su Marte, con De Sica e Boldi a Natale è "telepanettone"

Il Covid non ferma la tradizione del "cinepanettone", ma questo Natale lo trasferisce in tv. Così, da domenica 13 dicembre, "Natale su Marte" è disponibile sulle più famose piattaforme televisive.

Christian De Sica e Massimo Boldi sono i protagonisti del nuovo film diretto da Neri Parenti spediti - in tempi di pandemia - su Marte.

Il trio (De Sica, Boldi e Parenti) torna a riunirsi, in un anno particolare, in cui strappare una risata agli italiani ha un valore ancora più importante. “Abbiamo spinto sull’acceleratore della comicità, gli sceneggiatori hanno fatto un gran lavoro di scrittura abbattendo ogni tempo morto e dando molto ritmo alla storia”, ha affermato Christian De Sica, come riporta Skytg24.

La trama

Natale su Marte porterà i telespettatori nel 2030, in vacanza nello spazio. Dopo aver fatto perdere da anni le sue tracce alla moglie e al figlio Giulio, Fabio (Christian De Sica) sta per sposare su Marte la facoltosa Bea. Ma cosa potrebbe succedere se durante un’escursione nello spazio, qualcosa andasse storto e Giulio diventasse di colpo un arzillo vecchietto (Massimo Boldi)? Tra esilaranti imprevisti e divertenti equivoci, Fabio si ritroverà a fare i conti con un figlio settantenne e un matrimonio che rischia di saltare…

Nel cast anche Paola Minaccioni. Lucia Mascino, Herbert Ballerina, Denise Tantucci, Fiammetta Cicogna, Francesco Bruni, Alessandro Bisegna e Milena Vukotic. Un cinepanettone che arriva direttamente nelle case degli italiani.

Dove vedere "In vacanza su Marte"

"In vacanza su Marte" sarà visibile sulle seguenti piattaforme: Sky Primafila, Amazon Prime Video, Apple Tv, Chili, Timvision, Infinity, Google Play, YouTube, Rakuten Tv e PlayStation Store.

Il trailer