Cinema in piazza: da Verdone a Virzì, il programma dell'ultima settimana

Il Cinema in Piazza è pronto a salutare l'estate 2020 insieme agli ospiti dell'ultima settimana programmata dal Piccolo America a Piazza San Cosimato, che darà il benvenuto a Susanna Nicchiarelli, Miriana Raschillà, Sergio Rubini, Angelo Orlando, Valentino Campitelli, Alessandro Vannucci e Gherardo Gossi, attesi per la proiezione di "Cosmonauta" giovedì 27 agosto, seguiti venerdì 28 da Carlo Verdone, con l'omaggio ad Alberto Sordi. Gli appuntamenti proseguiranno fino a domenica 30 agosto, serata conclusiva che vedrà il ritorno del regista Paolo Virzì, accompagnato da Francesca Archibugi, Francesco Piccolo e Carlo Virzì, per l'ultima presentazione di stagione dedicata al film "The Leisure Seeker".

Giovedì 27 agosto alle ore 21.15, Susanna Nicchiarelli, Miriana Raschillà, Sergio Rubini, Angelo Orlando, Valentino Campitelli, Alessandro Vannucci e Gherardo Gossi, aprono l'ultima settimana sotto lo schermo di Piazza San Cosimato, con la presentazione del film "Cosmonauta" (2009, 87 min.), opera di Susanna Nicchiarelli, tra le registe in gara alla 77' Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, con il suo ultimo lavoro dal titolo "Miss Marx".

"Cosmonauta" racconta un periodo storico attraverso gli occhi dell'adolescente Luciana. Dalla fine degli anni '50 all'inizio degli anni '60, quando la guerra per la conquista dello Spazio tra Unione Sovietica e Stati Uniti era al culmine della sua ferocia, la quindicenne Luciana, iscritta al Partito Comunista, sviluppa i suoi ideali vivendo insieme al suo patrigno borghese, maschilista e sciovinista. Insieme a lei c'è il suo unico amico, il fratello Arturo, che sogna di andare nello spazio ma non ne è in grado, a causa della sua epilessia.

Venerdì 28 agosto alle ore 21.15, Trastevere accoglie Carlo Verdone, atteso in piazza con l'omaggio ad Alberto Sordi, per cui sarà presentato il film "Lo Scapolo" (1955, 90 min.), di Antonio Pietrangeli.

Paolo Anselmi è un uomo felicemente single, vive in un appartamento con un amico, ma è costretto ad andarsene nel momento in cui l'amico è prossimo al matrimonio. Finisce in una pensione, dove inizia a flirtare con una ragazza che lascerà dopo averle proposto di sposarla. Tornando nella casa di famiglia, scoprirà che anche sua madre sta cercando la donna giusta per lui. Si arrenderà al matrimonio questa volta?

Domenica 30 agosto alle ore 21.15, lo schermo di Piazza San Cosimato si illuminerà per l'ultima volta con la proiezione del romantico "The Leisure Seeker" (2017, 112 min.), del regista Paolo Virzì che, dopo aver inaugurato la manifestazione del Piccolo America, torna in piazza insieme a Francesca Archibugi, Francesco Piccolo e Carlo Virzì, per raccontare al pubblico il viaggio della coppia Ella & John, a bordo del camper di famiglia. Il film conclude la rassegna dedicata al regista livornese, tra gli autori protagonisti de Il Cinema in Piazza nell'estate 2020.

Una coppia in fuga, interpretata da Helen Mirren e Donald Sutherland, intraprende un viaggio indimenticabile nel fedele vecchio camper nominato "The Leisure Seeker", viaggiando da Boston, Massachusetts, alla casa di Ernest Hemingway a Key West, in Florida. Un km dopo l'altro, la coppia riacquista passione per la vita e quell'amore reciproco che alimenta il viaggio, in un percorso che fino alla fine sarà ricco di sorprese e improvvise rivelazioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il Cinema in Piazza" è un’iniziativa organizzata dal Piccolo America con il sostegno dei partner istituzionali Mibact, Miur e Regione Lazio, nonché di BNL Gruppo BNP Paribas, main sponsor storico dell'evento. Il progetto è reso possibile anche grazie al contributo di Poste Italiane, Acea, Asilo Savoia, Camera di Commercio di Roma e dalla collaborazione con il charity partner Medici Senza Frontiere.