L'estate 2021 con il Cinema in piazza: arene a Trastevere, alla Cervelletta e a Monte Ciocci

Si riaccendono da venerdì 4 giugno i proiettori del Cinema in piazza con una grande novità: ad affiancare San Cosimato e la Cervelletta sarà inaugurato il grande schermo al Parco di Monte Ciocci a Valle Aurelia.

"Le sette coltellate inferte al ragazzo a San Lorenzo sabato scorso ci hanno fatto riflettere - dichiara Valerio Carocci, presidente dell’Associazione Piccolo America - Non c’è più tempo per esitare, è il tempo di agire. In sicurezza, dobbiamo tornare a offrire servizi culturali e sociali. Bisogna distendere le tensioni sociali dando alternative e luoghi d’incontro, dove i ragazzi e le ragazze per primi, ma anche adulti e anziani, possano tornare a incontrarsi e condividere un’esperienza nel mondo reale. Solo vivendo i territori e riempiendo le piazze di iniziative culturali, come ha detto Marcellino del Bar San Calisto, potremo sanare le ferite psicologiche che la pandemia ha inferto alla nostra società, in particolare alle fasce più giovani, che avrebbero il diritto di vivere oggi i momenti più entusiasmanti e formativi della propria vita e che stanno invece subendo un contraccolpo devastante. Dobbiamo tutti assieme combattere l’isolamento giovanile, la perdita di orizzonti e di fiducia nel futuro. Questo sarà possibile solo uscendo di casa e tornando a incontrarci: sentiamo infatti la necessità, oggi più che mai, di opporci al distanziamento sociale, mantenendo quello fisico».

Il Cinema in piazza, estate 2021

Sotto le stelle di Roma Ken Loach, Emir Kusturica, Carlos Reygadas, Rupert Everett, JR, Mathieu Kassovitz e in video-collegamento Wim Wenders e il maestro Edgar Reitz. Ad inaugurare le tre “piazze” ci saranno, inoltre, alcuni amici di sempre del Cinema America, come i fratelli D’Innocenzo, Matteo Garrone e Carlo Verdone, per continuare con le retrospettive dei film di autori come Ferzan Ozpetek, Gianfranco Rosi e Pietro Marcello. Guardando sempre all’estero a San Cosimato sarà proiettata la filmografia di Céline Sciamma, a Cervelletta quella Satoshi Kon in collaborazione con l’Istituto Giapponese di Cultura in Roma, Wim Wenders in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, Ken Loach e sempre sotto il grande casale su uno schermo di tredici metri arriveranno da Hogwarts tutti i film della saga di Harry Potter, a vent’anni dall’uscita di “La pietra filosofale.

L'edizione 2021 saluta Ostia

Con l'edizione 2021 il Cinema in piazza saluta il Porto Turistico di Roma, a Ostia, uscito dall’amministrazione giudiziaria, e passato sotto la gestione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. "Abbiamo scelto perciò di intervenire su una nuova zona - afferma Carocci - dove sventolò già la nostra bandiera degli 'schermi pirata': il parco di Monte Ciocci, nel luogo in cui Ettore Scola girò 'Brutti, sporchi e cattivi', con la vista sul Cupolone e un po’ più vicini alle stelle. Su questo splendido balcone su Roma proietteremo i film di Mario Monicelli, le animazioni per i più piccoli della Laika e i capolavori di Emir Kusturica e Charlie Kaufman. Siamo dunque molto felici di aggiungere un altro parco gestito dall’Ente Regionale RomaNatura, memori dell’esperienza di valorizzazione e recupero messa in atto alla Cervelletta, certi che anche in questo caso avremo l’occasione di contribuire alla valorizzazione di un luogo in cui la natura è protagonista e la biodiversità viene preservata".

Gli omaggi

Enrico Vanzina omaggerà Gigi Proietti e Carlo Vanzina con la proiezione di “Febbre da cavallo – La Mandrakata”, Gianni Di Gregorio ricorderà Ennio Fantastichini e il Vichingo, mentre Marco Bechis tornerà dall’Uruguay per presentare “Garage Olimpo” e “Hijos” in un’unica maratona. Sui nostri palchi ci saranno anche Silvano Agosti, Goffredo Fofi, Clare Peploe, Letizia Battaglia, Serra Yilmaz, Antonietta De Lillo, Simone Spada, Neri Marcorè, Giorgio Gobbi, Luigi Manconi, Annalisa Camilli, Nunzia De Stefano, Nicola Piovani e tanti tanti altri, tra cui Mario Martone che presenterà “La Traviata”.

Inoltre, l’11 giugno alle 20.30 il regista e sceneggiatore tedesco Edgar Reitz presenterà in video-collegamento a San Cosimato il primo episodio di “Heimat - Eine Chronik in elf Teilen”. In collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, saranno proiettati tutti i successivi episodi in una sala storica di Trastevere, dentro al Cinema Alcazar di via Cardinale Merry del Val, oggi sede del progetto Live Alcazar.

"Abbiamo deciso di non aspettare la rimozione del coprifuoco e di partire subito - spiega Federico Croce, direttore generale dell’Associazione Piccolo America - inizieremo il 4 giugno riorganizzando gli orari delle proiezioni finché il coprifuoco sarà in vigore, permettendo il deflusso dei partecipanti entro l’orario consentito (ore 23). Per il 4, 5 e 6 giugno l’appuntamento sarà dunque alle ore 20.00. Dal 9 al 13 giugno, gli eventi con ospite inizieranno alle 20.30 mentre quelli senza ospite alle 21.15. A partire dal 16 giugno, tutti gli eventi inizieranno alle 21.15, come nelle scorse edizioni".

"Anche quest’anno - prosegue Federico Croce - l’ingresso sarà consentito solo su prenotazione, tramite registrazione su www.prenotaunposto.it/ilcinemainpiazza. Sul sito si potrà prenotare la propria “piazzola” dove sarà possibile partecipare alle serate con cuscini, teli e sedute portati da casa, nel rispetto delle norme anti-coronavirus".

Il programma 2021 ha anche una forte caratterizzazione volta al dibattito su temi politici e sociali: il microfono durante gli incontri è sempre aperto.

"Siamo felici - conclude Carocci - perché quest'anno, a differenza delle precedenti edizioni, grazie alla nostra denuncia e alla conseguente misura cautelare imposta dall’Antitrust, a febbraio avevamo ottenuto dalle case di distribuzione già l’80% dei film necessari per questa estate. Abbiamo finalmente potuto programmare tutti i titoli che desideravamo proiettare. Speriamo perciò di aver contribuito a scardinare un sistema che stava iniziando a tagliare le gambe a tutti gli eventi cinematografici gratuiti sul territorio nazionale. Sappiamo tuttavia che questa battaglia non è finita, e forse non finirà mai, e proprio per questo abbiamo da mesi attivato un osservatorio legale con cui ogni giorno monitoriamo che altre realtà d’Italia non si vedano negare i film di retrospettiva - ovviamente a fronte di un equo compenso - per eventi culturali gratuiti".

L'estate del Cinema in piazza non si concludera con l'ultima proiezione il 1 agosto, ma nei prossimi mesi si continuerà a lavorare

per riaprire il Cinema Troisi, con particolare attenzione alla qualità della tecnologia e alla sostenibilità ambientale dell’edificio. La sala di Via Induno il 30 settembre tornerà a disposizione dei romani.