VIDEO | La decima edizione del Cinema in piazza è realtà. Tra gli ospiti più attesi c'è Edward Norton

Sabato 1 giugno torna il Cinema in piazza, la kermesse estiva organizzata dalla Fondazione Piccolo America, che arriva alla sua decima edizione. Ci saranno 85 proiezioni, 22 incontri speciali, di cui 3 al Cinema Troisi, e 12 retrospettive. Un ricco programma di eventi che punta a soddisfare un pubblico sempre più variegato.

Fino al 14 luglio, ogni sera alle 21:15, dal mercoledì alla domenica, il Cinema in piazza porta in tre luoghi della città film in lingua originale sottotitolati e film italiani con sottotitoli in inglese, a ingresso libero e gratuito - ad eccezione degli eventi speciali al Cinema Troisi. “Siamo felici di festeggiare la decima edizione con tutta la città, con chi la vive e con chi l’attraversa - dice Valerio Carocci, presidente del Piccolo America -. Ad attenderci insieme all’estate ci sono tre cinema all’aperto gratuiti, ospiti da tutto il mondo, amici nuovi e storici, dodici differenti retrospettive e gli Europei di calcio sui grandi schermi”. Tra gli ospiti più attesi c’è indubbiamente Edward Norton che il 19 giugno incontrerà il pubblico al Cinema Troisi per poi portare sul grande schermo di Trastevere il suo Fight Club, iconico film del 1999, protagonista insieme a Brad Pitt.

Ma ci saranno anche - per citarne alcuni - Ghali, Maysaloun Hamoud, Laila Al Habash, Giacomo Ciarrapico, Luca Vendruscolo e il cast di Boris, Emma Seligman, James Franco, Edward Norton, Damien Chazelle, Céline Sciamma, Kenneth Lonergan, J. Smith-Cameron, Ari Aster, JR, Stefano Nazzi, Carlo Verdone, Walter Salles, Paolo Sorrentino, Alessandro Borghi e Luca Marinelli, Claudio Ranieri, Riccardo Milani e Francesco Zippel. “Il progetto è promosso dalla Fondazione Piccolo America, che è orgogliosa di aver potuto nuovamente garantire alla città un’offerta culturale estiva gratuita e di libera fruizione - aggiunge Carocci -. La maggiore criticità di queste ultime edizioni è stata infatti la difficoltà di poter lavorare a una pianificazione a lungo termine e siamo felici di aver potuto trovare nel Comune di Roma uno dei principali partner necessari per garantire a tutti la possibilità di accesso gratuito ad un servizio culturale e sociale in continuo movimento, nel centro e nella periferia».

Il Cinema in Piazza inaugura il 1 giugno a piazza San Cosimato con Ghali, in dialogo con Damiano e Fabio D’Innocenzo, che introdurrà la proiezione del film Il sapore della ciliegia (Ta'm-e gilās...) scritto, diretto, prodotto e montato dal regista Abbas Kiarostami. Vincitore della Palma d'oro al 50° Festival di Cannes e diventata l’opera con maggior successo internazionale del regista iraniano. Domenica 2 giugno, a incontrare il pubblico della piazza saranno invece l’allenatore Claudio Ranieri, di ritorno da Cagliari dove ha appena salutato il mondo del calcio, e il regista Riccardo Milani, con il suo documentario sulla vita di Gigi Riva Nel nostro cielo un rombo di tuono.