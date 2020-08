VIDEO | Ecco il cinema galleggiante dell'Eur, ad aprire la kermesse il regista Oliver Stone

Un piattaforma galleggiante sul laghetto dell’Eur. Con un maxi schermo in cui verranno proiettati i film, il tutto su sedie sdraio e cuffie wifi per sentire l’audio. E’ il Timvision Floating theatre, la prima esperienza di arena galleggiante ecocompatibile di Roma realizzata da Alice nella città in collaborazione con Eur Spa.

Ad aprire la kermesse, durante al serata di lunedì 24 agosto, il premio Oscar Oliver Stone. Prima tappa del suo tour di promozione del libro autobiografico “Cercando la luce” edito da La nave di Teseo e in libreria dal 27 agosto. “Un ospite speciale per un’arena che abbiamo immaginato e voluto - dice Fabia Bettini, direttrice artistica di Alice nella città -. Saranno 30 giorni dedicati al cinema con Matt Dillon, Matteo Garrone, e moltissimi altri. Più che un’arena sarà un vero e proprio festival”.

Presenti alla serata inaugurale anche la sindaca e il vicesindaco di Roma, Virginia Raggi e Luca Bergamo.

Il primo incontro in programma è previsto il 26 agosto con la proiezione di “5 è il numero perfetto”, assieme al regista Igort e parte del cast, mentre il 28 agosto sarà realizzata sempre assieme ai David, per ricordare i 30 anni della scomparsa di Ugo Tognazzi, una serata speciale con Maria Sole Tognazzi a cui seguirà la proiezione del film “La donna scimmia” e ancora spazio alla famiglia con la proiezione di domenica 30 agosto de “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” di Lorenzo Mattotti e ai film di genere in programmazione alle 23.00 nel weekend.

Tra i titoli già annunciati in programma anche l’anteprima il 13 settembre del film candidato agli Oscar “Mister Link” di Chris Butler, che rientra tra gli appuntamenti di Aspettando Alice supportati dalla Regione Lazio, animazione in stop-motion con le voci originali di Zoe Saldana, Hugh Jackman, Timothy Olyphant e Emma Thompson, gentilmente concessa dalla Leone Film Group e da 01 Distribution che lo distribuirà nelle sale italiane dal 17 settembre.