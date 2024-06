Cinema all'aperto a Roma: tutte le arene dell'estate 2024

Nuova estate romana, nuova estate di cinema all'aperto. Con l'avvento della stagione più calda dell'anno, infatti, tornano puntuali le arene cinematografiche sotto il cielo di Roma; tante location, dal centro alla periferia, per vedere i film dell'ultimo anno, ma anche per tornare a vivere le emozioni del cinema del passato o dedicare lunghe maratone alle serie tv cult, ma anche incontrare attori, registi e icone del cinema italiano e internazionale.

Quali sono le arene di cinema all'aperto dell'estate 2024 a Roma? Vi segnaliamo tutti gli indirizzi per godervi un bel film sotto le stelle:

Il Cinema in piazza

E' tornato in città Il Cinema in Piazza, l'evento organizzato e promosso dalla Fondazione Piccolo America e giunto alla sua X edizione, che accompagnerà i romani, nelle tre arene di San Cosimato a Trastevere, Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e Parco di Monte Ciocci a Valle Aurelia e al Cinema Troisi, fino al 14 luglio. Ogni sera, dal mercoledì alla domenica, alle 21,15, film di ieri e di oggi, incontri con registi e attori italiani e stranieri, film in lingua originale, eventi speciali per famiglie.

Notti di Cinema a Piazza Vittorio

All’interno dei Giardini di piazza Vittorio Emanuele II, dal 15 giugno al 15 settembre, l'appuntamento è con Notti di Cinema a Piazza Vittorio, la storica arena cinematografica all’aperto a cura di Anec Lazio, giunta alla XXIV edizione. Oltre a numerose rassegne e proiezioni dei migliori film dell’ultima stagione cinematografica che in molti casi saranno accompagnati dalla presenza di ospiti di eccezione, l'arena prevede eventi e iniziative culturali e sociali all’insegna dell’integrazione e della multiculturalità. E' stato allestito anche un Villaggio dello sport, realizzato dal Coni con la presenza di varie associazioni che realizzeranno eventi ad hoc per la manifestazione.

CineVillage Monteverde

In Largo Alessandrina Ravizza, nel Municipio XII, dal 15 giugno all’8 settembre, c'è Il CineVillage Monteverde, l’arena organizzata da Agis Lazio srl che per tutta l’Estate proporrà le proiezioni dei film di successo usciti nelle sale di recente insieme a incontri con personalità del cinema, presentazioni, spettacoli dal vivo. Novità di quest’anno è il cinema in cuffia: a ogni spettacolo, gli spettatori riceveranno una cuffia bluetooth, che verrà poi ritirata e igienizzata dallo staff.

Il Cinema alle Mura

Dal 16 giugno al 7 settembre al via "Il Cinema alle Mura… e non solo" a cura del Comitato Mura Latine, la rassegna cinematografica, a ingresso libero, che propone un cinema per tutti (formativo, commedia, avventura), che va dal cinema di qualità per bambini ai film cult e iconici italiani e stranieri. Il cartellone di questa edizione si compone di ben 21 film, va da giugno a settembre che verranno proiettati in tre diverse arene del VII Municipio: 13 film al Parco Lineare delle Mura Aureliane (viale Metronio - via Tracia), 4 film ai Giardini di Via Sannio e 4 film alla Romanina (Parco dei Tricicli in via Petrocelli).

Teatro Ettore Scola a Villa Borghese

Alla Casa del Cinema di Villa Borghese proseguono le rassegne estive nel Teatro all’aperto Ettore Scola a cura della Fondazione Cinema per Roma. Fino al 30 giugno, gli spettatori potranno viaggiare per il mondo con Lontano da qui, rassegna per scoprire zone differenti del pianeta in compagnia di autori di culto e dei loro film. Grandi commedie, invece, in programma nella rassegna celebrativa Titanus 120 (fino al 28 giugno), in omaggio alla prima casa di produzione italiana fondata a Napoli nel 1904 da Gustavo Lombardo. Le proiezioni, tutte con inizio alle 21.30, sono gratuite fino a esaurimento posti.

Roma Cinema Arena

Dal 4 al 25 luglio, per la III edizione, torna Roma Cinema Arena, la grande platea all’aperto da mille posti al Parco degli Acquedotti

Viva il Cinema!

Il progetto Viva il Cinema!, frutto della collaborazione tra Zètema Progetto Cultura e Fondazione Cinema per Roma torna nell'estate 2024 e propone proiezioni gratuite a Tor Bella Monaca (dal 1 al 17 luglio), nell’arena cinematografica di via dell’Archeologia (VI Municipio), a Corviale (XI Municipio), nella sala all’aperto presso la Biblioteca Renato Nicolini (dal 15 al 24 luglio) e a Monte Mario (XIV Municipio), nell’arena allestita nel comprensorio di Santa Maria della Pietà (dall’8 al 26 luglio). Il progetto, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU nell’ambito del PNRR, rientra tra gli Interventi Immateriali individuati nella linea progettuale Piani Urbani Integrati M5C2 - Investimento 2.2, destinati alle periferie delle Città Metropolitane. È a cura di ANEC uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati della Settima Arte, I grandi Festival 2024, che a giugno e a settembre, proporrà le più interessanti pellicole provenienti da due delle maggiori kermesse cinematografiche del mondo: Cannes e Venezia (ingresso a pagamento).

Le altre arene all'aperto ad ingresso gratuito

Ecco le altre arene che, nel corso dell’estate, proporranno proiezioni e incontri dedicati al cinema: