Cinema all'aperto a Roma: tutte le arene dell'estate 2023

L'estate a Roma non sarebbe davvero estate senza UN telo steso sul prato o al centro di una piazza, un maxischermo e un film - del passato o di recente uscita - da guardare sotto il cielo stellato della Città Eterna.

Da anni, ormai, le arene estive sono protagoniste delle estati romane, conquistano grandi e bambini, con una selezione di film variegata, per tutti i gusti e - appunto - per tutte le età.

Le arene dell'estate romana

Ci sono i ragazzi del Cinema America che, ormai da anni, propongono le loro arene all'aperto a Trastevere, Tor Sapienza e Valle Aurelia. C'è la Casa del Cinema che, con l'arrivo della bella stagione, si sposta nel verde di Villa Borghese, nel teatro sotto le stelle dedicato a Ettore Scola. Ci sono i cinema che spostano le sedute all'aperto, come il Nuovo Sacher di Nanni Moretti. Ci sono i festival a tema, le arene universitarie e le novità dell'estate 2023.

Se avete voglia di godervi il ponentino romano, se andate alla ricerca di un po' di refrigerio nelle calde giornate estive, le arene all'aperto possono essere un'idea originale, all'insegna della cultura e del relax, da non perdere. Vediamo, dunque, quali sono le principali arene di cinema all'aperto dell'estate 2023 a Roma, la loro programmazione, gli orari delle proiezioni e tutte le informazioni utili:

Il Cinema in piazza

Il Cinema in Piazza è tornato ad animare l’estate romana. Dallo scorso 2 giugno si sono accesi i riflettori sulle arene di San Cosimato a Trastevere, prima e di Parco della Cervelletta (Tor Sapienza) e Monte Ciocci (Valle Aurelia) a seguire. Il ricco programma andrà avanti fino al 16 luglio con una programmazione variegata, rassegne interessanti e ospiti italiani e internazionali.

Il Cinema in Piazza è tra le arene più veterane dell'estate romana e quest'anno è giunto alla sua nona edizione; è organizzato e promosso dalla Fondazione Piccolo America e quest'anno ha presentato un'interessante novità, una quarta arena speciale: il Cinema Troisi. La sala cinematografica è diventata a tutti gli effetti il quarto luogo della manifestazione ospitando alcuni dei grandi protagonisti de Il Cinema in Piazza. Ogni sera alle ore 21.15, il centro di Roma e la periferia vivono una ricchissima programmazione, incontri speciali con ospiti internazionali provenienti da diversi luoghi del mondo, film in lingua straniera sottotitolati in italiano e film italiani con sottotitoli in inglese, il tutto a ingresso libero e gratuito ad eccezione degli eventi speciali al Cinema Troisi. [SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO DEL CINEMA IN PIAZZA]

Il Teatro Ettore Scola a Villa Borghese

La Casa del Cinema, con l'arrivo dell'estate, ha inaugurato la sua grande arena immersa nel verde di Villa Borghese. Il Teatro Ettore Scola - questo il nome del grande cinema sotto le stelle - ha inaugurato ufficialmente la sua programmazione estiva il 5 giugno e andrà avanti per tutto il mese di luglio e di agosto. Nel parco di Villa Borghese ci sarà una proiezione al giorno a ingresso gratuito, fino a esaurimento posti disponibili.

Dal 1 luglio al 5 agosto, il programma ospiterà tre rassegne per un totale di venticinque titoli. Si inizierà con il ciclo “Cinema al Cinema” (1-13 luglio), un affascinante viaggio fra quei film che parlano della settima arte, delle sue storie e dei suoi protagonisti; “Dance Dance Dance” (19-27 luglio) accoglierà una selezione di iconici esempi del genere musical e appassionanti storie raccontate attraverso i linguaggi del ballo e del canto; “Viva la coppia” (28 luglio – 5 agosto), infine, offrirà al pubblico l’occasione di scoprire e riscoprire memorabili commedie italiane e internazionali che vedono protagonisti alcuni fra i duetti più applauditi sul grande schermo. Dall’8 al 12 luglio si terrà, inoltre, la seconda edizione di “Nouvelle Vague sul Tevere”: in programma una serie di proiezioni e incontri, organizzati da Palatine e Lutetia in collaborazione con Fondazione Cinema per Roma, per celebrare il gemellaggio fra Parigi e Roma. Ospite della serata inaugurale sarà l’attrice Juliette Binoche. [SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO DELL'ARENA ESTIVA DELLA CASA DEL CINEMA]

Luglio sotto un sipario di stelle al Teatro India

Dal 6 al 23 luglio 2023, l’area esterna del Teatro India accoglierà un’arena estiva di circa 400 posti, con una rassegna di cinema italiano dal titolo “Luglio sotto un sipario di stelle al Teatro India” che si svolgerà per tre weekend consecutivi, dal giovedì alla domenica (alle ore 21), per un totale di dodici proiezioni a ingresso gratuito.

Il programma, curato dalla Fondazione Cinema per Roma con la direzione artistica di Paola Malanga e in corealizzazione con Fondazione Teatro di Roma, renderà omaggio a tre grandi protagonisti del nostro cinema la cui carriera sul grande schermo è indissolubilmente legata a quella teatrale: Mario Martone, Toni Servillo e Anna Magnani. I film saranno introdotti da registi, attori e critici cinematografici. [SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO DI LUGLIO SOTTO UN SIPARIO DI STELLE AL TEATRO INDIA]

Puntasacra Film Fest

Dura solo fino al 9 luglio, ma vale la pena scoprirla per godere di un film a due passi dal mare. All’Idroscalo di Ostia, è in scena la seconda edizione del Puntasacra Film Fest, l’arena estiva ideata da Alice nella Città e nata dal dialogo dei due direttori Fabia Bettini e Gianluca Giannelli con la regista Francesca Mazzoleni, autrice del bellissimo documentario “Punta Sacra”, presentato in anteprima proprio nella sezione autonoma della Festa del Cinema di Roma dedicata alle nuove generazioni. Dopo il successo dello scorso anno, la manifestazione - che si è avvalsa della collaborazione dell’attivista e street artist Laika, autrice dell’immagine del manifesto - raddoppia la sua programmazione e passa da cinque a dieci giorni di proiezioni a ingresso gratuito, accompagnate dai grandi protagonisti del cinema italiano che hanno contribuito con le loro scelte alla costruzione del programma. [SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO DI PUNTASACRA FILM FEST]

Arena Cinevillage Monteverde

Torna, nell'estate 2023, l'Arena Cinevillage Monteverde. Per il secono anno consecutivo, il cinema sotto le stelle torna nel parco di quartiere di Largo Ravizza, fino al 10 settembre. Ogni giorno molteplici iniziative con l’obiettivo di diventare punto di riferimento nei pomeriggi e serate estive anche per famiglie e nuove generazioni. All’interno di un perimetro recintato con un’arena cinematografica di quasi 400 posti a sedere si proietteranno, con inizio alle 21, alcuni dei film di maggior successo della stagione.

Novità dell’estate, grazie all’iniziativa “Cinema revolution 2023 che spettacolo l’estate” promossa dal Ministero della Cultura, la possibilità di rivivere le emozioni del grande schermo con un biglietto a prezzo popolare: 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, con un tetto massimo di 5 euro per quelli non europei. Il ciclo di proiezioni, curato dal critico cinematografico Franco Montini, ospiterà alcuni dialoghi con attori e registi del film prescelto per approfondirne i contenuti, la storia, gli argomenti e i retroscena della lavorazione. Tra gli artisti in arrivo nel primo mese si segnalano Pupi Avati, Marco Bellocchio, Marco Bocci e Ivano Di Matteo. [SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO DI ARENA CINEVILLAGE MONTEVERDE]

"Viva il cinema" a Tor Bella Monaca, Corviale e Santa Maria della pietà

Da martedì 4 luglio a giovedì 3 agosto si terrà a Tor Bella Monaca, Coviale e Santa Maria della Pietà "Viva il cinema! Estate con la settima arte" la serie di proiezioni inserite nell'ambito dell'Estate Romana. Saranno in totale 44 le proiezioni nelle arene cinematografiche, da Spielberg con lo "Squalo" e "E.T. - l'Extraterrestre", a "lo chiamavano Jeeg Robot" e "Quo Vado" e "Il Traditore" passando a classici con Troisi come "il Postino" o Hitchcock con "Caccia al ladro". Questo il calendario:

Dal 4 al 18 luglio a Tor Bella Monaca, in via Giovanni Castano (VI municipio); dal 5 fino al 19 luglio sarà allestito lo spazio all’aperto nella zona di Corviale, presso la Biblioteca Renato Nicolini (XI Municipio); dal 20 luglio al 3 agosto presso il comprensorio di Santa Maria della Pietà. L'ingresso sarà gratuito fino a esaurimenti di posti. Il pubblico delle Arene di Tor Bella Monaca e Corviale avrà l’occasione di votare il proprio film preferito da una lista di titoli che sarà fornita agli spettatori prima delle proiezioni e le serate di sabato 15 luglio a Corviale e di lunedì 17 a Tor Bella Monaca saranno dedicate alle opere che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. [SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO DI VIVA IL CINEMA]

“Il Cinema alle Mura"

"Il Cinema alle Mura" compie 5 anni e continua a portare avanti la sua finalità di condivisione e inclusività nello scenario delle Mura Aureliane e non solo. A differenza di altre arene estive, la programmazione non è dettata dai risultati del box office o selezionata dagli organizzatori, ma scelta dal pubblico. Nei mesi precedenti al debutto estivo, insieme alla possibilità di contribuire alla raccolta fondi su base volontaria, le persone hanno potuto votare i film che avrebbero voluto vedere proiettati durante la manifestazione. I film più votati sono stati richiesti alle case di distribuzione e, se disponibili, inseriti in cartellone. Il cartellone del 2023, che si compone di ben 21 film, va da giugno a settembre in tre diverse arene del VII Municipio: 13 film al Parco delle Mura Aureliane (altezza via Tracia), 4 film ai Giardini di Via Sannio e 4 film alla Romanina (Parco dei tricicli - Area sosta Via Giuseppe Maranini, angolo via Petrocelli). Come di consueto, la proposta è trasversale a vari segmenti di pubblico e spazia da classici di animazione per i più piccoli (come “La carica dei 101”) a film d’autore pop (come “Good Bye, Lenin!”) per i più grandi. [SCOPRI QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DE IL CINEMA ALLE MURA]

Arena Nuovo Sacher e "Bimbi Belli" 2023

Dal 29 giugno ha riaperto l'Arena Nuovo Sacher a Trastevere ed è tornata anche la rassegna "Bimbi belli - Esordi nel cinema italiano",una kermesse che dà spazio a opere prime selezionate da Nanni Moretti, il quale conduce i dibattiti con le registe e i registi al termine di ogni proiezione.

La serata finale della rassegna è prevista giovedì 20 luglio, quando la giuria composta da spettatrici e spettatori assegnerà i premi per miglior film, migliore attrice, miglior attore e miglior dibattito. [SCOPRI QUI IL PROGRAMMA DI ARENA NUOVO SACHER]

Il Cinema al MAXXI

Nella cornice dell'Estate al MAXXI, ci sono anche le serate di cinema sotto le stelle, nel piazzale antistante il Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Tutti ad ingresso libero, fino a esaurimento posti, alle 21, i film proiettati durante l'estate. Mercoledì 5 luglio, in proiezione al MAXXI, Metropolis di Fritz Lang, capolavoro del cinema espressionista e antesignano del cinema di fantascienza del 1927. Giovedì 13 luglio è dedicato alle famiglie, con Zootropolis, film d’animazione prodotto da Walt Disney e vincitore del Premio Oscar e del Golden Globe nel 2017. Il capolavoro intramontabile di Ridley Scott, in proiezione al MAXXI giovedì 20 luglio in lingua originale: Blade Runner nella sua versione definitiva, curata dal regista con la più totale libertà artistica. La rassegna Le città invisibili dell’Estate al MAXXI si conclude giovedì 27 luglio con Manhattan, proiettato in lingua originale, dell’inconfondibile Woody Allen. [SCOPRI QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DELL'ESTATE AL MAXXI]

San Lorenzo Cinema con Sapienza

Da lunedì 3 fino a venerdì 14 luglio, presso la città universitaria della Sapienza (piazzale Aldo Moro) si terrà il “San Lorenzo Cinema con Sapienza”. La manifestazione consiste in una serie di proiezioni serali (dalle ore 21) ad ingresso libero e gratuito presso l’ateneo. Durante le serate interverranno i docenti, studenti e studentesse, staff amministrativo della Comunità Sapienza e tanti attori e registi. Obiettivo dell’evento è quello di raccontare, richiamare i temi sui quali l’Ateneo è impegnato (carcere, migranti, conflitti internazionali) più legati alla storia del costume del territorio. [SCOPRI QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DI SAN LORENZO CINEMA CON SAPIENZA]

"Quo Vadis?", al cinema nel cuore di Roma

Dal 4 al 16 luglio, presso il Tempio di Venere e Roma, con accesso da piazza del Colosseo, torna "Quo Vadis?" Un giro del mondo tra film e città. L'arena cinematografica, tra le rovine della Città Eterna, darà inizio ai film sempre alle 21, con accesso dalle 20.30. La kermesse, promossa da CSC – Cineteca Nazionale e Parco Archeologico del Colosseo, propone quest’anno un autentico giro del mondo tra film e città. Un tour che tocca nove decenni (dal 1921 di Manhatta di Paul Strand e Charles Sheeler, primo film d’avanguardia del cinema americano, alla Tokyo di Lost in Translation di Sofia Coppola, datata 2003) e quattro continenti. [SCOPRI QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DI QUO VADIS?]