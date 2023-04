25 aprile e 1 maggio: i "ponti di primavera" a Cinecittà World e Roma World

La primavera porta con sè due interessanti ponti. Lunghi weekend ideali per ritagliarsi una parentesi all'insegna della festa, del divertimento e, perché no, anche dell'adrenalina. Cinecittà World, il Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma e Roma World propongono delle interessanti attività per coinvolgere tutta la famiglia in occasione del 25 aprile e del 1 maggio. Non solo: annunciano anche un'importante inaugurazione in vista del 2 giugno.

25 aprile e 1 maggio a Cinecittà World

Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv offre 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai principali generi cinematografici (Cinecittà, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il Regno del Ghiaccio, Aqua World), 6 spettacoli live al giorno e oltre 60 eventi in calendario.

Per trascorrere un giorno di festa fuori dal comune si può vivere un’esperienza esclusiva volando a 12 metri di altezza nella Firenze del 500 di Leonardo su Volarium, unico flying theatre in Italia, esplorando i gironi danteschi di Inferno la montagna russa indoor al buio o provando Altair, il roller coaster che detiene il record di inversioni in Europa. Il viaggio prosegue poi a Jurassic War dove, a bordo di un treno tramite un tunnel immersivo, gli ospiti vengono trasportati indietro di 60 milioni di anni tra terrificanti Dinosauri.

E se l’estate arrivasse all’improvviso? Se le temperature salgono, per chi cerca un po’ di fresco c’è solo l’imbarazzo della scelta, tra le discese a 70km/h nell’acqua di Aktium e le 4 attrazioni de Il Regno del Ghiaccio, unico playground sulla neve e sul ghiaccio del Belpaese.

ACQUISTA I BIGLIETTI OPEN PER CINECITTA' WORLD A PREZZO SCONTATO

Aqua World, il nuovo parco acquatico di Cinecittà World

Il ponte del 2 giugno apre Aqua World, fase uno del nuovo parco acquatico di Cinecittà World, dove prendere il sole tra spiagge di sabbia, la Cinepiscina e il fiume lento Paradiso. “Questa estate il divertimento raddoppia: inaugureremo Vortex e Boomerang, due nuovi spettacolari scivoli di ultima generazione, da vivere in compagnia” dichiara l’Amministratore Delegato di Cinecittà World, Stefano Cigarini.

CINECITTA' WORLD E ROMA WORLD: CLICCA QUI PER ABBONAMENTI A PREZZO SCONTATO

25 aprile e 1 maggio a Roma World

Per chi preferisce vivere un’esperienza immersiva e unica che riporta indietro nel tempo di 2000 anni, a pochi passi da Cinecittà World c’è Roma World. Nel nuovo experience park dell’Antica Roma si vivono le emozioni di un giorno da Antico Romano completamente immersi nella natura. Qui adulti e bambini possono assistere agli spettacoli dei gladiatori, agli show di falconeria, provare il tiro con l’arco, apprezzare la biodiversità prendendo parte al tour botanico. E ancora: mangiare nella Taberna all’insegna della tradizione romana, fare un giro nell’antico mercatino e perdersi tra i sentieri del suggestivo Bosco Magico (novità a partire dal 2 giugno) in un percorso di luci, suoni ed effetti speciali. È un luogo da favola per i bambini che possono incontrare da vicino gli animali della fattoria e ammirare il volo dell’aquila e degli altri rapaci.

ACQUISTA I BIGLIETTI OPEN PER ROMA WORLD A PREZZO SCONTATO