Danza, sport, motori, fuochi d'artificio: 9 mesi di eventi a Cinecittà World

Dopo due anni di restrizioni, Cinecittà World, il parco a tema del cinema e della tv è pronto ad inaugurare la nuova stagione, ricca di eventi e pronta a garantire divertimento a tutte le età.

Il 19 marzo si riaprono le porte del parco in zona Castel Romano e il cartellone degli appuntamenti non lascia spazio a dubbi: sarà una stagione elettrizzante. Oltre 100 eventi, per un programma che accompagnerà i visitatori fino all’8 gennaio 2023.

Gli eventi a Cinecittà World

La nuova stagione sarà avviata dall'opening party con giornalisti, vip e influencer, sabato 19 marzo per presentare il programma dalla A alla Z. Non solo: nel primo fine settimana è di scena anche il Talent week end, una due giorni di selezione del personale per rinforzare tutti i dipartimenti operativi del parco. Fino al 23 marzo, giorno della finalissima in diretta da Cinecittà World, le prove conclusive di Italia’s Got Talent 2022: Lodovica Comello sarà affiancata dalla giuria dei “Fantastici 4”, Mara Maionchi, Frank Matano, Federica Pellegrini e la new entry Elio, per presentare i 12 finalisti che si esibiranno sul palco del Teatro 1.

Aprile inizia con Yo Urban Dance Fest, il più grande evento di danza urbana che festeggia il suo decimo anniversario. Il 9 giornata dedicata alle Fiamme Gialle Giovani per rafforzare il legame tra sport e divertimento. il 10 si festeggerà, il Maggiolino, con l’iniziativa VW Air Cooled - Una leggenda in movimento che vedrà un’esposizione colorata di una delle vetture più prodotte al mondo, sempre il 10 Solo lo spettacolo, evento riservato all’arte della danza in tutte le sue contaminazioni.

Dal 14 al 19 Aprile, per la prima volta in un Parco divertimenti, sarà ospitato uno stage formativo per animatori turistici, i partecipanti avranno l’opportunità di essere protagonisti di attività nel Parco. Il 23 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Terra: Cinecittà World ed Earth Day Italia sensibilizzano il pubblico sulle tematiche ambientali e sulla tutela del pianeta, in particolare per il riciclo del plastica grazie alla collaborazione con Corepla. Nella stessa giornata l’appuntamento è con Fighting Spirit Night tra i più importanti eventi dedicati alla Muay Thai, il pugilato thailandese supportato dall’Ente Nazionale del Turismo Thailandese con il quale il Parco ha stretto una collaborazione triennale caratterizzando una parte di Aqua World con la Puket Beach.

Maggio è il mese dedicato allo sport: il primo maggio per gli amanti del running c’è la seconda edizione della Castel Romano Run, in partnership con Castel Romano Designer Outlet. Sempre il 1° maggio World of Dance Italy Championship ritorna in Italia, il contest coreografico di danza legato al circuito mondiale World of Dance. Il 7 e 8 maggio torna Roma Sport Experience, giunta alla sua quinta edizione. Esibizioni, convegni, prove per tutti nel parco che si trasforma nel villaggio dello sport, organizzato da Opes. Si prosegue con lo sport dal 13 al 15 maggio, quando arriva il 7° Campionato del mondo di Kung Fu tradizionale, mentre il 7 maggio ci si diverte con Trap Fest con Luchè, Geolier e Lele Blade.

Prestigioso l’evento del 12 maggio: IAAPA Spring Summit è un incontro mondiale dei manager dei parchi divertimento che si confrontano sull’intrattenimento, sulla tecnologia, sulle nuove sfide, sul ruolo sempre più importante dei parchi nel segmento turistico.

Il 22 maggio è Dog’s World, una giornata completamente dedicata al mondo dei nostri amici a 4 zampe. Confermato l’appuntamento con Tokalon, Matematica per tutti: una due giorni, il 27 e il 28, rivolta agli studenti delle primarie, secondarie e superiori.

Torna lo sport con la sesta edizione della corsa più divertente della stagione, la Cinecittà World Run, aperta a tutti: Giovedì 2 Giugno, partenza dalla Cinecittà Street per poter correre tra le attrazioni e i set del parco fino alla riserva naturale. Dal 2 al 5 Giugno Campionato Italiano Open 2022, organizzato dalla storica ANMB (Associazione Nazionale Maestri di Ballo): l’evento giunto alla 77° edizione ospiterà i migliori ballerini provenienti da tutta Italia.

Dal primo giugno approdano a Cinecittà World i Martedì dell’Aperò. Fino al 6 settembre nell’Area AquaWorld DJ Set, esibizioni live, concerti, spettacoli, cene e special guest. Musica protagonista anche il 25 con il concerto al Teatro 1 di Geolier. Il 12 Giugno Music e Food, una rassegna dedicata alle comunità straniere presenti a Roma per una festa all’insegna dell’inclusione.

Luglio è il mese che ospita, ormai da tradizione, il Campionato Italiano di fuochi d’Artificio: 6 giorni di fuoco, dall’1 al 6, in cui si sfidano le migliori aziende pirotecniche nazionali. Musical e Musica ancora sotto i riflettori: il 2 luglio con Musical Day il musical talent giunto alla sua 15° edizione approda per la prima volta a Roma, e poi si continua con il ballo a bordo della Cinepiscina il 16 e il 17 luglio con Bachata Day Summer Festival.

A Luglio 2 gli eventi dedicati ai motori: il 10 Motor World per curiosare tra esposizioni di auto e moto, il 23 è la volta di Tuning Land, con oltre 500 auto modificate pronte a sfidarsi nelle finali nazionali di stile, rombo e audio. Il 24, invece, c’è il Cartoon Day, una giornata interamente dedicata al mondo dei cartoni animati dove si materializzeranno i più celebri eroi dei cartoons.

Conclude il mese di luglio il Campionato di Danza All Dance Continental Europe 2022, al quale partecipano le principali scuole europee.

A Ferragosto torna la festa più hot dell’estate sulle attrazioni acquatiche del Parco. Settembre è il mese che apre ogni anno, ormai da sei stagioni, con Viva l’Italia: due week-end (il 3 e il 4, e il 10 e l’11) in cui Cinecittà World ospita spettacolari aerei, simulatori di volo, gazzelle, volanti, auto storiche, laboratori della scientifica, mezzi militari, autopompe, bande e unità cinofile di tutte le Forze armate e le Forze di Polizia.

Dall’1 ottobre all’1 novembre il parco si trasforma per la stagione di Halloween, con ben tre Halloween Night, il 29, 30 e 31. A novembre il calendario propone diversi eventi, e dal 3 dicembre fino all’8 gennaio Cinecittà World si colora con la magia del Natale con le suggestive luminarie di Metalux per festeggiare il Capodanno e la Befana.

Tre gli eventi già in programma, il 3 e 4 dicembre si comincia con MSP Day: sotto la Direzione Artistica di Samuel Peron scenderanno in pista le più prestigiose scuole di danza; dall’8 all’11 Pole and Aerial World Cup per celebrare i migliori atleti che praticano le principali specialità aeree. Il 17 Dicembre in calendario un grande evento dedicato al pattinaggio, Un Natale da Sogno, Gran Galà internazionale con le sue suggestive esibizioni.

