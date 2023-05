Aqua World, Cinepiscina e Carton Fest: non sarà la solita estate nel parco divertimenti di Roma

Tutto è pronto per un'estate all'insegna dell'adrenalina, del divertimento e della fantasia a Cinecittà World. Il parco a tema del cinema e della tv in zona Castel Romano annuncia che la stagione estiva sarà ricca di novità per tutte le età.

Il 2 giugno è la data scelta per l'inaugurazione di Aqua World, a cui faranno seguito eventi e celebrazioni di rilievo, come i 100 anni dell'Aeronautica Militare. Previsti appuntamenti per famiglie, ragazzi, amanti dei cartoni animati. L'estate di annuncia davvero elettrizzante a Cinecittà World. Ma scopriamo nel dettaglio cosa accadrà nel periodo estivo nel parco divertimenti di Roma:

L'apertura di Aqua World

Il 2 Giugno apre l'area acquatica di Cinecittà World. Aqua World vi aspetta con una grande Piscina cinematografica Cinepiscina, di 1700 mq, il Fiume lento Paradiso di circa 300m, un nuovo gruppo di scivoli Vortex e Boomerang (in arrivo a Giugno) adatti a tutte le età, una spiaggia di sabbia Phuket Beach e aree con lettini ed ombrelloni. Nella Cinepiscina per due ore al giorno và in scena l'Animazione in Cinepiscina da parte del cast di Cinecittà World.

Cinecittà World Pride

Domenica 11 giugno, a Cinecittà World arriva il Cinecittà World Pride: 16 ore di puro divertimento dedicate al tema dell’inclusione. Anche il Parco festeggia la settimana romana del gay pride. Sarà una giornata dedicata a tutti i tipi di famiglie, grazie all’Associazione Famiglie Arcobaleno. Nell'area acquatica Aqua World, ci sarà Splash Roma, il mega pool party LGBT. Dalle ore 19 fino alle 2 del mattino, si alterneranno Guest Star DJ, con selezioni musicali rigorosamente house e tech house, animazione con vari artisti, performer e performance di fama nazionale e internazionale, proiezione ed effetti speciali.

Al Teatro 4, Contrast Night proporrà 8 ore di musica Neorave e Techno, con DJ nazionali ospiti accompagnati dalla voce di Vergana, vocalist e performer di Bob Sinclair al Pacha di Ibiza, eclettiche drag queens, Gogo boys e Gogo girl. Prima del grande party Neorave, però, sempre al Teatro 4, ci sarà una lettera d’amore all’arte drag in chiave musical, con quattro tra le queen più amate d’Italia che si raccontano con numeri originali e cavalli di battaglia, accompagnati da una toccante storia ideale per tutta la famiglia. Nel corso della stessa manifestazione, l'A.S.D. Lupi Roma, squadra di calcio romana contro ogni discriminazione, veicolerà messaggi di inclusione attraverso lo sport in diverse aree del parco. Purple Heart Dancer, gruppo di ballerine dirette da Andrea Piscello, invece, infuocheranno le strade della Cinecittà Street e accompagneranno i vari shows del Cinecittà World Pride.

100 anni di Aeronautica Militare

Il Parco divertimenti del Cinema e della Tv si unisce alle celebrazioni dei 100 anni dell'Aeronautica Militare e permette di scaricare 1000 biglietti al giorno per partecipare alla grande manifestazione aerea sul cielo dell’aeroporto militare di Pratica di Mare. Sabato 17 e domenica 18 giugno adulti e bambini possono vivere un’esperienza unica con l’Aeronautica Militare scoprendone tutte le sfumature organizzative e operative. Sarà un ricco fine settimana di spettacoli mozzafiato. Si potrà assistere alle esibizioni di aerei del presente e del passato, a terra e in volo, con un finale clamoroso: lo show acrobatico delle Frecce Tricolori.

E ancora, si potrà provare l’ebbrezza del volo grazie ai simulatori, tra stand e percorsi dedicati con personale e allievi delle scuole dell’Aeronautica Militare, e assistere alla tappa della Coppa Italia Droni con esibizioni, gare e testimonial d’eccezione. Sarà inoltre possibile partecipare all’esposizione industriale del settore aerospaziale che testimonia il ruolo indispensabile dell’Aeronautica Militare in Italia e il legame indissolubile tra la Forza Armata e le eccellenze tecnologiche e industriali nazionali.

Cartoon Fest

Cinecittà Word per 2 giorni ospita il Cartoon Fest, il grande evento pensato per le famiglie. Bambini e genitori potranno assaporare la magica e spensierata atmosfera ed immergersi nel mondo fantasy per una esperienza unica. Laboratori per bambini a tema, disegni, giochi e intrattenimento per colorare e pitturare i loro personaggi preferiti. Tanti gli spettacoli ed il concerto di Clara Serina la voce delle più famose sigle di cartoni animati come “Lady Oscar”, “Kimba”, “Sasuke” e l'“Uomo Tigre”. Espositori a tema con fumetti, giochi, gadget Cartoon e fantasy.