Cinecittà World, con il Villaggio di Carnevale parte la nuova stagione. Tutte le novità

Una "Carnival street" con parate di carri, show e milioni di coriandoli: è così che - in anticipo rispetto agli scorsi anni - Cinecittà World apre le porte alla stagione 2024.

Il parco divertimenti del cinema e della tv di Castel Romano presenta il suo primo Villaggio di Carnevale che, dal 3 febbraio, inaugura ufficialmente una stagione lunga 11 mesi, che andrà avanti, quasi ininterrottamente, fino all'Epifania 2025.

Il Carnevale con Carmen Russo a Cinecittà World

Sul viale principale, all'ingresso del parco divertimenti, fino al 25 febbraio, si terranno, ogni giorno, parate di carri del cinema con spettacolari limousine, auto della polizia, transformer, personaggi, supereroi e carri tradizionali realizzati in collaborazione con il Carnevale di Fano. Guest star e madrina del Carnevale sarà Carmen Russo che, oltre ad essere protagonista sui carri, intratterrà il pubblico con il suo show Carmen Live: "Da questa nuova sfida mi aspetto tanto divertimento, tanti applausi, tanti coriandoli, tanto affetto del pubblico che mi segue sempre", ha dichiarato la showgirl a RomaToday.

Quello di Carmen Russo sarà uno show cantato e ballato, con 8 ballerini, una decina di canzoni degli anni '80 e un omaggio speciale a Raffaella Carrà: "E' per me un privilegio poter fare il mio spettacolo in un contesto familiare e di divertimento com'è Cinecittà World", ha dichiarato Carmen Russo che abitualmente frequenta il parco con Enzo Paolo Turchi e la figlia.

Le novità 2024 a Cinecittà World

Il Villaggio di Carnevale fa da apripista ad una serie di novità che Stefano Cigarini, amministratore delegato di Cinecittà World, ha presentato, nella mattinata di giovedì 1 febbraio, al Museo dell'Ara Pacis.

A febbraio inaugura "Hotel Transilvania", il divertente e semiserio percorso horror ispirato all’omonimo film e alla leggenda del Conte Dracula. Da marzo, farà il suo ingresso a Cinecittà World, lo spettacolo NoGravity, ideato e diretto da Emiliano Pellisari, che porta in scena i più grandi duelli della storia del cinema, da Star Wars a Spiderman, passando per Avengers, Frozen e Harry Potter: uno show ipnotico in cui i danzatori-acrobati mettono in piedi architetture in grado di lasciare a bocca aperta.

“Nel 2024 si apre un nuovo capitolo della storia di Cinecittà World con l’apertura ufficiale di tre parchi: Cinecittà World, Roma World e Aqua World – ha dichiarato Stefano Cigarini a RomaToday – tre mondi divertenti e coinvolgenti per gli ospiti, tutti accessibili con un unico biglietto. Il Carnevale, Hotel Transilvania e NoGravity sono le tre principali novità di questo anno che sarà ricco di divertimento e in continua crescita".

"Negli ultimi due anni - ha affermato Alessandro Onorato assessore di Roma Capitale ai grandi eventi, turismo, moda e sport - la città è rinata anche con la collaborazione tra istituzioni e imprese. Abbiamo dimostrato che cultura e divertimento possono viaggiare insieme. Al turista che viene a Roma non offriamo solo la bellezza del Colosseo, ma anche altro: eventi e moltiplicando le occasioni di divertimento in città. A Cinecittà World famiglie e bambini possono giocare ma anche avvicinarsi in maniera diversa alla storia. Il parco rappresenta un’opportunità per milioni di turisti che vengono a Roma”.

Il calendario 2024 degli eventi di Cinecittà World prevede oltre 100 manifestazioni in palinsesto come concerti, serate, anteprime cinematografiche, kermesse di danza internazionali, convention, congressi e sport nei Teatri del Parco e nel nuovissimo Palastudio inaugurato a Natale. Il parco, per realizzare al meglio tutto questo, è anche alla ricerca di 200 nuove figure da inserire per la nuova stagione: l’appuntamento è al Job Talent Day il 17 febbraio.

Il 2024 di Roma World e Aqua World

Roma World riaprirà il 22 marzo e già annuncia che la grande novità del 2024 sarà "Roma On Fire", lo spettacolare show serale realizzato nella maestosa cornice del set cinematografico del kolossal Ben Hur che immergerà gli ospiti nella grande storia di Roma. Il 1 giugno, poi, sarà la volta di Aqua World. Il nuovo parco acquatico che si presenta nella sua veste rinnovata, come parco a sé stante, con un’entrata indipendente e un biglietto dedicato.