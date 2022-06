Cinecittà Summer Days, il programma degli eventi estivi a Cinecittà

Un programma di visite guidate e tematizzate per adulti, laboratori e visite animate per famiglie e bambini in italiano, inglese e francese. Con l’arrivo dell’estate, a partire da giugno e fino a settembre, Cinecittà potenzia la propria offerta culturale e propone un calendario fatto di visite speciali e non solo.

In programma un ricco cartellone di appuntamenti in lingua, di percorsi dedicati alle famiglie per consentire al grande pubblico dei suoi visitatori di scoprire tante curiosità sui celebri Studios, i set di grandi produzioni, i percorsi espositivi di Cinecittà si Mostra e del MIAC – Museo Italiano dell’Audiovisivo e del Cinema.

Novità dell’estate 2022 sono i laboratori in lingua inglese e francese pensati per il pubblico dei più piccoli: una proposta didattica che coniuga la sperimentazione del cinema con la conoscenza di una lingua straniera. I partecipanti potranno conoscere i termini tecnici del mondo cinematografico esercitando una lingua straniera e vivendo l’atmosfera da sogno della città del cinema. Una proposta diversificata che permetterà di conoscere la storia e i protagonisti del tempio del cinema. Il programma potrebbe subire variazioni in base alle esigenze delle produzioni cinematografiche. Tutti gli eventi sono inclusi nel biglietto d’ingresso di Cinecittà si Mostra e prevedono la prenotazione obbligatoria scrivendo a visit@cinecittaluce.it.

Visite guidate in inglese e francese

Tutti i lunedì, mercoledì e sabato di giugno alle ore 11.30 (da luglio a settembre solo sabato e domenica) è in programma una visita guidata dedicata al pubblico francofono che visita Cinecittà. Un viaggio nel tempo attraverso i tre set permanenti di Roma antica, il Tempio di Gerusalemme e Firenze del Quattrocento per scoprire la storia del cinema e delle grandi produzioni cinematografiche che hanno reso celebre la Fabbrica dei Sogni.

Tutti i venerdì, sabato e domenica di giugno alle ore 11.30 (da luglio a settembre solo sabato e domenica), in programma invece una visita guidata in inglese ai set permanenti, dedicata al pubblico anglofono che visita Cinecittà. Un viaggio nel tempo attraverso i tre set permanenti di Roma antica, il Tempio di Gerusalemme e Firenze del Quattrocento per scoprire la storia del cinema e delle grandi produzioni cinematografiche che hanno reso celebre la Fabbrica dei Sogni.

Visite tematizzate

Girando a Cinecittà è la visita guidata per adulti alle mostre, in programma domenica 10, 17 e 24 luglio e domenica 4 settembre alle ore 10.30. Un percorso guidato attraverso i percorsi espositivi di Cinecittà si Mostra che grazie ad un allestimento scenografico consente di immergersi nella storia di grandi film e dei generi cinematografici, di approfondire i mestieri del cinema, di conoscere storie e curiosità attraverso un’accurata selezione di immagini, video, interviste e costumi originali provenienti da grandi film come Cleopatra, Il racconto dei racconti, The Young Pope e tanti altri.

Ti presento il MIAC – Museo Italiano dell’Audiovisivo e del Cinema è la visita guidata per adulti al museo, in programma domenica 3 e 31 luglio alle ore 10.30 Una visita per immergersi nella storia dell’audiovisivo e del cinema: una grande narrazione immersiva che consente al pubblico di conoscere in maniera esperienziale il percorso del patrimonio audiovisivo italiano dalle origini del cinema, ai filmati che hanno costituito i grandi archivi del nostro paese fino all’arrivo della televisione e alla nascita e allo sviluppo della nuova immagine digitale.

Laboratori in inglese e francese per bambini e famiglie

Set dressing lab, un laboratorio in inglese per bambini e famiglie, in programma sabato 2 e 16 luglio ore 10.30. Un divertente laboratorio all’aria aperta permetterà ai bambini di trasformarsi in abili arredatori di set e giocare con bizzarri oggetti di scena. A partire dagli elementi scenografici del film Pinocchio, dalle statue dell’antica Roma e dalla misteriosa Venusia presenti nel parco di Cinecittà, i partecipanti potranno creare con colori e collage, originali ambientazioni da film.

Atelier décor à Cinecittà è, invece, il laboratorio in francese per bambini e famiglie, in programma sabato 9 e 23 luglio ore 10.30. Un laboratorio per tutti i francofoni che visitano Cinecittà: un percorso all’aria aperta permetterà ai bambini di trasformarsi in abili arredatori di set e giocare con bizzarri oggetti di scena. A partire dagli elementi scenografici del film Pinocchio, dalle statue dell’antica Roma e dalla misteriosa Venusia presenti nel parco di Cinecittà, i partecipanti potranno creare con colori e collage, originali ambientazioni da film.

Visite animate e laboratori in italiano per bambini e famiglie

Cinecittà in famiglia è la visita animata per bambini e famiglie, in programma domenica 5 e 26 giugno alle ore 11.00 e alle ore 16.00. Un percorso all’aria aperta tra il parco e viali di Cinecittà alla scoperta della Venusia di Federico Fellini, i set di Roma antica e Il Tempio di Gerusalemme: informazioni, aneddoti, attività laboratoriali saranno gli ingredienti di una divertente visita animata da condividere tra grandi e piccoli.

Prossima fermata antica Roma! è, invece, la visita animata per bambini e famiglie in programma domenica 12 giugno ore 11.00 e alle ore 16.00. Una visita animata per vivere un’esperienza unica e coinvolgente tra templi, archi, colonne e scoprire tutti i segreti del set dressing immersi nei colori delle architetture del passato nel monumentale set di Roma antica di Cinecittà. un viaggio che consentirà ai partecipanti di sperimentare i trucchi della finzione creando originali oggetti di scena e decorazioni dedicati al genere del peplum.

Cinecittà in famiglia compagnia di Fellini e della sua Venusia! è la visita animata per bambini e famiglie, in programma domenica 19 giugno alle ore 11.00 e alle ore 16.00. Una divertente visita animata per bambini e genitori insieme, per conoscere l’enorme e misteriosa scultura della Venusia che racconta la sua storia, quella di Fellini e di Cinecittà. Tante attività permetteranno di scoprire i set cinematografici, le curiosità su Cinecittà e i suoi abitanti per creare una mappa come ricordo dell’esperienza vissuta.

Un tuffo al Miac: immersioni nell’audiovisivo è il laboratorio per bambini in programma domenica 3 e domenica 31 luglio alle ore 10.30. Un percorso per scoprire l’affascinante storia dell’audiovisivo e del cinema italiano dalle prime invenzioni alle nuove tecnologie, a partire dalla time-line interattiva del museo e le installazioni immersive dedicate alla magia dello spettacolo audiovisivo e dei suoi protagonisti. Un viaggio che consente al pubblico di grandi e piccoli di conoscere da vicino gli spazi dell’ex laboratorio di sviluppo e stampa della pellicola a Cinecittà e di misurarsi con piccoli esperimenti da cinema.

I mestieri del cinema è il laboratorio per bambini in programma domenica 10, 17 e 24 luglio e domenica 4 settembre alle ore 10.30. Un percorso per far conoscere alcune fasi della produzione di un film – sceneggiatura, regia, scenografia, costume – attraverso una visita guidata alla mostra Backstage. Un percorso didattico e interattivo per Cinecittà e un laboratorio dove sperimentare l’invenzione di una storia da riportare in uno storyboard, la creazione di un personaggio e dei suoi costumi, la progettazione di un’ambientazione e dei suoi arredi. L’attività laboratoriale sarà occasione per creare un inedito storytelling digitale dedicato ai mestieri del cinema che rimarrà come ricordo dell’esperienza vissuta.