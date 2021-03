Christian De Sica e Carlo Verdone insieme in tv per "Una serata tra amici"

I due attori romani, cognati nella vita, protagonisti dello spettacolo in onda in prima serata su Raiuno. Con loro anche Pino Strabioli

"Come mi pija per il c... Carlo, non mi pija per il c.... nessuno", così, Christian De Sica annuncia sui social il prossimo arrivo, in prima serata, su Raiuno, di Una serata tra amici.

Non proprio un one man show, ma una rimpatriata molto gradita al pubblico - romano e non solo - in cui Christian De Sica sarà accompagnato da Carlo Verdone, suo cognato, e dall'amico Pino Strabioli.

La notizia ha entusiasmato i fan: "Non me la perderò per nulla al mondo", scrive qualcuno. "Ci saró ci saró statene certi", scrive un altro. E c'è anche chi spera che, dopo lo show su Rai 1, Chistian De Sica e Carlo Verdone possano girare anche un film insieme.

Lo spettacolo dal titolo "Una serata tra amici" andrà in onda sabato 3 aprile, alla vigilia di Pasqua. Si riderà, si canterà, e in prima serata su Raiuno tornerà uno di quegli spettacoli che da tempo mancano in tv.