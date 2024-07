"Chiostro Game", per tutta l'estate si gioca a ping pong e calcio balilla al Chiostro del Bramante

Ping pong, calcio balilla, scacchi, dama, backgammon e tanti altri giochi per trascorrere l'estate al Chiostro del Bramante. Il museo romano, infatti, per tutto il periodo estivo, trasforma il suo loggiato in uno spazio ricco di postazioni per divertirsi giocando.

Per tutta la stagione estiva, chi visita la mostra e il Chiostro avrà a disposizione, all'interno del biglietto, la possibilità di effettuare le seguenti attività:

biliardino calcio balilla, in cui ogni partita può diventare un'occasione di incontro e nuove conoscenze

ping-pong, per mettere alla prova le proprie abilità

giochi da tavola, come dama, scacchi e backgammon, per un momento di relax e interazione a due passi dalla Sala delle Sibille con una vista inedita sugli affreschi di Raffaello.

Le mostre in corso al Chiostro del Bramante

Attualmente presso il Chiostro del Bramante è visitabile la mostra Emotion, prodotta da DARt e a cura di Danilo Eccher (di cui vi avevamo parlato qui) e le opere della collezione permamente con i neon di Alredo Jaar, le scritte luminose di Michelangelo Pistoletto, la scala colorata di Ian Davenport e altri interventi.