"Ciao Roma": la vacanza dei Ferragnez, tra hotel di lusso e passeggiate con i bambini

Non solo Russell Crowe, non solo Angelina Jolie, anche i vip italiani scelgono Roma per le loro vacanze. E' il caso di Chiara Ferragni e Fedez che hanno trascorso un lungo weekend nella Capitale con i piccoli Leone e Vittoria.

I Ferragnez in hotel al centro di Roma

La coppia milanese ha alloggiato presso l'hotel Eden a due passi da via Veneto. Una struttura di extra lusso nel cuore della città eterna, dove, giorni fa, avevano alloggiato anche Angelina Jolie e Jason Momoa. I Ferragnez hanno trascorso un fine settimana tra pranzi e aperitivi su terrazze panoramiche, si sono scattati selfie in alcuni dei luoghi simbolo di Roma e hanno visitato spazi dedicati ai bambini.

Visitare Roma in 3 giorni: il programma dei Ferragnez

Venerdì hanno visitato Galleria Borghese, hanno scattato selfie romantici nel cuore di Villa Borghese e davanti a Fontana di Trevi. A cena sono stati a La Matricianella, un ristorante di cucina tipica romana, in via del Leone. Non è mancata una passeggiata in notturna nel centro storico.

Nella giornata di sabato, la Ferragni ha pubblicato delle foto presso l'hotel Eden, le foto in piscina, il pranzo sulla terrazza.

La giornata di domenica è stata tutta dedicata ai bambini, con la visita al museo Explora. Leone e Vittoria si sono cimentati nelle varie attività educative presenti nel museo per bambini di Roma: fare la spesa, coltivare l'orto, guidare il treno e tanto altro.

"Ciao Roma", scrive infine l'influencer sui social, salutando la Capitale dopo un weekend trascorso tra cultura, relax e divertimento.