Chiara Ferragni e Fedez, anniversario di matrimonio a Roma. Regalo giallorosso per il figlio Leone

Chiara Ferragni e Fedez a Roma. La coppia che già a giugno aveva visitato la Cappella Sistina e Il Giardino di Ninfa è tornata nella Capitale per festeggiare l’anniversario di matrimonio: due anni dalla cerimonia celebrata a Noto che tanto aveva fatto discutere. Prima la tappa a Villa Medici, poi a Palazzo Barberini dove l’influencer si è fatta immortalare accanto alla Giuditta e Oloferne di Caravaggio e all’Amor Sacro e Amor Profano di Giovanni Baglione. Sui social qualche osservazione polemica, apprezzamenti e tanta ironia con “il + 27%”, riferito all’aumento di giovani visitatori agli Uffizi di Firenze dopo lo scatto di Ferragni, a comparire in varie sfumature tra i commenti.

Ferragni e Fedez: anniversario a Roma

Dopo la visita tra i capolavori d’arte la cena nel lussuosissimo hotel St.Regis, in pieno centro storico. Cena romantica con vista sulla Città Eterna. Per Chiara Ferragni l’omaggio di Fedez per l’anniversario di matrimonio: una collana scintillante, anche senza filtri Instagram.

Per il figlio di Chiara Ferragni e Fedez la maglia della Roma

Ma a ricevere un regalo è stato anche Leone, il figlio dei Ferragnez. Per lui un completino personalizzato della As Roma: maglia e pantaloncini della prossima stagione. “E’ bellissimo, la taglia perfetta” - hanno commentato postando l’omaggio giallorosso tra le stories.