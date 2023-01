Chiara Ferragni accanto alle donne: il compenso di Sanremo donato all'associazione romana D.i.Re

"Sono fiera di annunciare che ho devoluto l’intero compenso della mia partecipazione al Festival di Sanremo all’associazione D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza)", lo ha detto in conferenza stampa a Milano e annunciato anche sui social Chiara Ferragni.

Indossando una maglia eloquente, con la scritta "Girls supporting Girls", l'influencer, co-conduttrice di Sanremo 2023, ha voluto lanciare un forte messaggio: "In Italia, oggi più che mai, c’è bisogno di parlare e di fare qualcosa di concreto contro la violenza maschile sulle donne". Per questo Chiara Ferragni ha scelto di supportare l'associazione con sede a Roma - in via della Lungara - che ha oltre 100 centri antiviolenza e più di 60 case rifugio in tutta Italia.

"Ho avuto modo di conoscere la Presidente di D.i.Re e alcune delle operatrici che tutti i giorni lavorano sul campo, sono loro le vere eroine che mi hanno ancora di più convinta a iniziare questo percorso che spero si evolverà nei prossimi anni".

Immediato il "Grazie" dell'associazione romana che si batte da anni contro la violenza sulle donne: "Un gesto concreto e di forte impatto simbolico. Un aiuto importante per D.i.Re e per tutte le donne che subiscono maltrattamenti o forme di violenze".

L'associazione D.i.Re ricorda anche che sono oltre 20.000 le donne che ogni anno vengono accolte e supportate gratuitamente nei centri antiviolenza, grazie al lavoro costante 3000 attiviste volontarie su tutto il territorio nazionale e si dice felice di avviare una collaborazione con Chiara Ferragni: "Prevenire e contrastare il fenomeno pervasivo della violenza maschile alle donne richiede azioni concertate e di rete, condivise tra tutte e tutti coloro i quali convergono nel considerare il fenomeno una violazione dei diritti umani”.