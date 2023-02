C'è un po' di Roma negli "abiti-manifesto" di Chiara Ferragni

Il Festival di Sanremo è già al terzo giorno, eppure gli abiti indossati da Chiara Ferragni nella serata inaugurale - martedì 7 febbraio - continuano a far parlare.

Dalla stola con la scritta "Pensati Libera", con cui l'influencer ha sceso per la prima volta le scale dell'Ariston all'abito "senza vergogna", un disegno del suo corpo nudo. C'è poi "l'abito contro l'odio" con le frasi che gli haters hanno rivolto sui social alla Ferragni e la "Gabbia", un vestito ispirato a Remot controll II di Jana Sterback, scultura robotica che ricorda la gonna vittoriana, che ingabbiava la parte inferiore del corpo delle donne e le muoveva con un telecomando.

Chi ha disegnato gli abiti-manifesto di Chiara Ferragni

Ma chi ha permesso che gli abiti di Chiara Ferragni parlassero sul palco dell'Ariston? Chi c'è alle spalle di progetti accuratamente pensati per veicolare messaggi così forti a sostegno delle donne, che hanno permesso alla co-conduttrice della prima serata di Festival di comunicare in maniera diretta, anche se non attraverso i social?

L'opera è di una stilista romana, nonchè direttrice creativa di Dior. Lei è Maria Grazia Chiuri e questa non è la prima volta che veste Chiara Ferragni. Tra le due, infatti, c'è un'amicizia che dura da anni, dai tempi della maglietta "We should all be feminist". E' lei ad aver disegnato anche l'abito da sposa dell'influencer che in tanti ricorderanno. Un vestito d'amore, al tempo, con le frasi della canzone che Fedez aveva scritto per la futura moglie quando le aveva fatto la proposta di matrimonio. Frasi che tornano a Sanremo sull'abito della Ferragni ma che, questa volta, sono parole d'odio, offese, che l'influencer indossa per condannare.

"@mariagraziachiuri - si legge sul profilo Instagram di Chiara Ferragni - ha avuto l’idea di ricamare queste parole NERE su un peplo BIANCO come la pagina di un libro che racconta quel disprezzo infruttifero contro il quale lottare ogni singolo giorno. Portando queste frasi sessiste a @sanremorai vogliamo spronare tutte a fregarsene e ricordare alle donne di non farsi abbattere da chi odia perché sono solo i pareri di chi ci ama a contare veramente".

Empowerment femminile, condanna agli haters, libertà sono i messaggi veicolati da Chiara Ferragni attraverso la creatività di Maria Grazia Chiuri.

Chi è Maria Grazia Chiuri

Maria Grazia Chiuri è nata a Roma il 2 febbraio 1964. E' una stilista che ha lavorato per le maison più importanti da Fendi a Valentino e, dal 2016, è direttrice creativa di Dior. La stilista venne assunta da Fendi nel 1989, partecipando alla creazione della celebre Baguette bag. Nel 1999 è Valentino a volerla nella sua "casa" fino a farla diventare vice-direttrice creativa nel 2008. Nel luglio 2016 Maria Grazia Chiuri viene nominata direttrice creativa di Dior, prima donna a guidare il lato creativo in 69 anni di storia del marchio.

"Grazie Chiara Ferragni per aver deciso di portare con te sul palco dell’Ariston un invito, un augurio alla libertà. Sono felice ed onorata di essere stata al tuo fianco in questo importante percorso", ha scritto Maria Grazia Chiuri su Instagram pubblicando tutti gli abiti-manifesto protagonisti a Sanremo 2023.

Gli abiti di Chiara Ferragni nell'ultima serata di Sanremo

Chiara Ferragni tornerà ad indossare un po' di Roma anche nella serata conclusiva del Festival, sabato 11 febbraio: gli abiti che indosserà, infatti, sono disegnati da Daniel Roseberry direttore creativo di Schiaparelli, casa di moda creata dalla romana Elsa Schiaparelli, stilista, costumista e sarta italiana considerata, insieme a Coco Chanel, tra le più influenti figure della moda fra le due guerre mondiali.