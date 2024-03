Chi è Elmatadormc7, il rapper romano da 200 mila followers che ha duettato con Guè

Circa 200mila followers su TikTok e oltre 150mila su Instagram. Un volto che, se per molti telespettatori è stato un'assoluta novità, per i più giovani era già una promessa del rap. Lui è Dylan, in arte Elmatadormc7.

Chi è Elmatadormc7

Vent'anni, è nato e cresciuto a Ciampino ed è tra i finalisti del programma di Netflix "Nuova scena". Spavaldo, sicuro di sè, "zero aspettative, zero problemi" è un po' il suo motto. Ha iniziato ad avvicinarsi al rap quando era solo un bambino, ascoltando "Tranne te" di Fabri Fibra: "Passava sta canzone, mi sono cercato l'instrumental e ci scrivevo sopra", ha raccontato presentandosi allo stesso Fibra e a Squarta nel secondo episodio del talent show di Netflix.

Elmatador è un nome che Dylan ha scelto ispirandosi ai calciatori sudamericani: "Mi chiamo Elmatador perché purgavo sempre", dice ridendo nel corso dello show.

Il legame con la madre, il padre assente

La mamma è la persona a cui è più legato, come racconta lo stesso Dylan davanti alle telecamere. "E' una mia grande fan", dice. Spesso la mamma è protagonista con lui dei video sui social. Con il padre, invece, non ha rapporti: "non è mai stato presente, non mi interessa". Gli piace trasmettere felicità, la parola chiave è "prenderla a bene".

Elmatador nel corso della semifinale si è esibito sul palco di Nuova Scena, davanti ai giudici Fabri Fibra, Rose Villain e Geolier, facendo il feauturing di "Cookies n' cream" insieme a Guè Pequeno. "Una traccia che ho squagliato pesantemente", ha raccontato il rapper di Ciampino parlando di Guè. L'esibizione ha trovato il consenso dei giudici valendo a Elmatador l'accesso alla finale.

Il tifo per la Roma

Non è di certo un segreto che Elmatador è un appassionato di calcio, grande tifoso della Roma. Spesso rappa indossando la maglia giallorossa e la sua squadra del cuore e i suoi giocatori sono anche nei suoi brani.

Elmatador in finale a Nuova Scena

L'ultima puntata del programma sarà disponibile su Netflix da lunedì 4 marzo, alle 21. Elmatadormc7 dovrà scontrarsi con Jelecrois e Kid Lost contendendosi il titolo e il premio di 100.000 euro e presentando il proprio brano originale che sarà poi disponibile su Spotify dalle 0.01 di martedì 5 marzo - realizzato in collaborazione con i più importanti producer della scena italiana: Dat Boi Dee & Poison, Sixpm, Marz & Zef. Sarà proprio lui a vincere il talent?