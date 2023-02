L'avatar di Nerone accoglie i visitatori del Parco Archeologico del Colosseo

Da febbraio il Parco archeologico del Colosseo apre le porte alle nuove tecnologie come la chatbot Nerone il software che nelle vesti dell'imperatore Giulio Claudio accompagna il pubblico alla visita del parco.

Il progetto è stato ideato e promosso dal Parco archeologico del Colosseo con la cura e gestione di Federica Rinaldi e Astrid D’Eredità, è il risultato di una collaborazione internazionale con l’azienda italiana Machineria srl, attiva nella produzione di contenuti e automazioni per istituzioni culturali, e l’azienda francese Ask Mona, leader nella creazione di strumenti di conversazione, intelligenza artificiale e analisi dei dati.

Il chatbot Nerone è un software che simula ed elabora le conversazioni umane e infatti curerà le relazioni online con il pubblico del Parco e le mail o telefonate dirette al servizio URP. Nella versione sviluppata per il Parco a condurre lo scambio di informazioni è Nerone raffigurato con la toga e con la corona radiata, che sorride in piedi davanti all’Anfiteatro Flavio. L’interfaccia, chiara e intuitiva, appare come una finestra di conversazione simile a una app di messaggistica in cui l’interlocutore fornisce le indicazioni utili e non risparmia qualche battuta sagace sulla sua storia e sui suoi tempi. Nerone è in grado di offrire informazioni di servizio e gestire oltre cento possibili scenari, fornendo risposte in più lingue: inglese, italiano e francese.

I primi dati hanno indicato che i contenuti richiesti dagli utenti sono il 69,7% informazioni sui biglietti, l’11,7% sugli orari, il 7,9% sugli itinerari, il 2,6% chiede di parlare con un essere umano, venendo così dirottato sulla mail istituzionale.

Alfonsina Russo Direttore del Parco archeologico del Colosseo sottolinea l'impegno del parco verso una costante innovazione tecnologica e integrazione della proposta culturale. L'obiettivo è quello di adeguarsi ai nuoi linguaggi ed entrare in contatto con un pubblico sempre più vasto, in particolare le nuove generazioni.