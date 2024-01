"I Cesaroni 7", la famiglia della Garbatella torna in tv

"Torno sul set dei Cesaroni", senza giri di parole, Antonella Fassari conferma il ritorno in tv della longeva e fortunatissima serie ambientata alla Garbatella. L'attore, che nei Cesaroni interpreta Cesare, fratello di Giulio (Amendola), lo ha annunciato in un'intervista a Repubblica.

I Cesaroni 7

Le riprese della nuova stagione, la settima - che torna in tv a distanza di dieci anni - dovrebbero iniziare a giugno 2024. "I Cesaroni sono stati un fenomeno fortissimo. Ma non so molto altro, per ora. Il format spagnolo da cui eravamo partiti era perfetto: toccavamo temi come la fecondazione assistita, il ragazzo che arriva col preservativo… Cose vere", ha ancora raccontato Fassari a Repubblica non nascondendo il sorprendete successo che ha regalato a lui e agli altri attori del cast: "Con Max Tortora ci dicevamo, uno va per strada, si sente come se fosse i Beatles, poi torna a casa e mangia da solo davanti alle piastrelle di maiolica. Una schizofrenia totale".

Alcuni mesi fa, a Verissimo, era stato Claudio Amendola a far sperare i fan: “Belli I Cesaroni, mah, chissà…”. aveva detto l'attore a Silvia Toffanin. E, con un sorriso sornione, aveva portato le mani alla bocca, agli occhi e alle orecchio, come a voler dire "non vedo, non sento e non parlo".

Poi Verdiana Bixio, presidente di Publispei, la casa di produzione de I Cesaroni, intervistata da Davide Maggio aveva chiarito: "Sono molti anni che i fan ci chiedono una nuova stagione - ha detto la produttrice - non avrebbe senso da parte nostra ignorare una così forte richiesta. Ma la nostra mission è emozionare il pubblico con storie che tocchino il cuore di chi le guarda, proprio per questo con un brand come I Cesaroni ci vuole una storia forte…se ci sarà…si farà".

Chissà da dove ripartirà la storia, chi del vecchio cast sarà ancora presente e quali nuovi volti entreranno a far parte della famiglia romana più amata dagli italiani. Non resta che attendere la data di uscita e maggiori informazioni sulla messa in onda della serie: la sua casa sarà sempre Canale 5 o su una delle piattaforme tv ancora non esistenti ai tempi dell'ultima stagione dei Cesaroni?