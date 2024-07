I Cesaroni tornano in tv. L'annuncio di Claudio Amendola: "Iniziamo a girare a novembre"

I Cesaroni 7 si farà. A dare l'annuncio ufficiale è stato Claudio Amendola in persona, intervistato in occasione del BCT, il festival del cinema e della tv che si è svolto dal 26 al 30 giugno a Benevento.

L'attore romano già si era sbilanciato su un possibile ritorno qualche tempo fa. Era ottobre 2023 quando, intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, Amendola aveva dichiarato: "I Cesaroni, mah, chissà", alludendo ad un probabile ritorno. Lo scorso gennaio, poi, senza troppi giri di parole, Antonello Fassari, in un'intervista a Repubblica aveva detto: "Torno sul set dei Cesaroni", accendendo, ancora di più, le speranze dei fan. Ma ora non ci sono più dubbi.

Claudio Amendola e il ritorno dei Cesaroni

"I Cesaroni? Inizio a girarli a novembre", ha dichiarato a Benevento Amendola. "C'abbiamo pensato 15 anni - ha proseguito - i primi 5 sono stati di desaturazione perché comunque i Cesaroni è stato un 'fatto'. Poi è nata questa esigenza di riprenderli, anche da parte mia; ho sempre saputo che avremmo potuto raccontare ancora tantissime cose".

L'attore, sempre nel corso dell'intervista, ha spiegato che negli anni molte cose sono cambiate, sono capitati altri lavori, altre serie, le vite di alcuni attori del cast sono cambiate, ma alla fine è stato impossibile non riportare i Cesaroni in tv e il merito è dei tanti fan che, negli anni, hanno continuato ad amare la longeva serie televisiva: "Giuro che c'è stata una pressione quotidiana da parte del pubblico, proprio per strada: 'Quando rifai i Cesaroni?' era la richiesta ricorrente. Poi I Cesaroni è andata su Netlix e in 8 settimane ha fatto dei numeri pazzeschi". Questo ha condotto produzione e cast alla decisione finale. I Cesaroni 7 si farà, non ci sono più dubbi.

I Cesaroni 7 quando esce

"Non sarà semplice - ha concluso Claudio Amendola - perché c'è un'eredità importate, c'è un pubblico che sa vita, morte e miracoli di tutti i personaggi. Dobbiamo essere molto attenti perché I Cesaroni è un prodotto che è andato un po' al di là della serie tv". Amendola, infine, si è detto molto contento della scrittura della nuova stagione e ha annunciato "Nel 2025 la vedremo".

I Cesaroni, dove eravamo rimasti

I Cesaroni è una serie tv andata in onda dal 2006 al 2014, in sei stagioni, su Canale 5. E' stata ufficialmente una delle serie tv più seguite, più amate e più longeve della storia della televisione italiana. La storia della famiglia allargata ha conquistato intere generazioni, tanto che, ancora oggi, gli attori sono ricordati dai fan per i personaggi interpretati: Claudio Amendola nei panni di Giulio, Elena Sofia Ricci in quelli di Lucia, poi Antonello Fassari ad interpretare Cesare (fratello maggiori di Giulio) e ancora Max Tortora, Alessandra Mastronarsi, Matteo Branciamore, etc. Ma dove ci eravamo lasciati? Nell'ultima stagione, la sesta, appunto, Lucia si era trasferita a New York per aiutare la figlia Eva diventata mamma. Anche Marco, figlio di Giulio, si era trasferito altrove. Tra Stefania e Ezio la storia era alla rottura. I Cesaroni 7 riprenderà da qui? Chi tornerà sul set dei vecchi volti e chi saranno le new entry del cast? Non resta che attendere nuovi dettagli sul tanto atteso ritorno dei Cesaroni in tv.