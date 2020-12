Che vuol dire l'espressione: "Cercà cor lanternino"

Ci sono frasi, modi di dire, che vengono usati quotidianamente nel dialetto romano, senza più pensare al perché con una determinata espressione si indichi proprio quel concetto. E' il caso di "Vecchio come er cucco", o di "Come er cacio sui maccheroni" o, ancora di "Cercà cor lanternino".

Proprio di quest'ultimo modo di dire vogliamo parlarvi.

Con l'espressione "Cercare con il lanternino" si intende il cercare una cosa difficile da trovare. Si sottolinea una ricerca scrupolosa, attenta e paziente. Questo modo di dire che alla romana diventa, appunto, "cercà cor lanternino" viene usato anche per riferirsi a quelle persone che finiscono sempre nei guai, si mettono nei pasticci, si ritrovano a risolvere preoccupazioni, sventure, grattacapi.

Ma perché si fa riferimento al lanternino per dire tutto questo? Sembra che il detto originario fosse "cercare con la lanterna" volendo richiamare la lanterna che Diogene. Si racconta che il filosofo andasse in giro, anche di giorno, portando con sé una lanterna accesa per "cercare l'uomo".