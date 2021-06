Cosa ci fanno 100 panchine in plastica riciclata a Villa Borghese

Martedì 15 giugno, nell'ambito della più ampia mostra a cielo aperto "Back To Nature - Arte Contemporanea", a Villa Boghese è stata inaugurata una particolare installazione che salta all'occhio arrivando in Piazza di Siena.

Si tratta dell’inedita versione del noto Simbolo del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto (pittore e scultore italiano, animatore e protagonista della corrente dell’arte povera, vincitore del Leone d’oro alla Carriera alla Biennale di Venezia), un’opera che parla della connessione equilibrata tra l’artificio e la natura, intesa come terza fase dell’umanità.

L’opera è stata realizzata utilizzando 100 panchine in plastica 100% riciclata realizzate dalla Preco System, azienda friulana.

L’installazione delle 100 panchine, la scelta dell’opera, così come la volontà di utilizzare il fundraising diretto e la possibilità di “adottare” le singole panchine tanto da parte di persone quanto di persone giuridiche, sono parte del Progetto 100 panchine per Roma nato all’interno del Rebirth Forum Roma nel 2019, con l’obiettivo di portare in primo piano concetti quali il riciclo, l’attenzione all’ambiente, la condivisione dei saperi, la Demopraxia (il fare del popolo), l’educazione civica e la cittadinanza attiva (attraverso laboratori didattici dedicati), promuovendo insieme al legame con il territorio e le comunità locali gli obiettivi di sviluppo sostenibile Agenda ONU 2030, attraverso la mediazione dell’Arte e della Cultura.

L’installazione, che rimarrà in loco sino al 18 luglio, è stata precedentemente ospitata nel mese di maggio presso il Parco archeologico di Gabii in collaborazione con il VI Municipio di Roma Capitale nell’ambito della manifestazione: IPER - Festival delle Periferie ed ivi tornerà in attesa del prossimo ottobre allorquando le 100 panchine, saranno donate all’Amministrazione Capitolina che provvederà al loro posizionamento definitivo in 100 luoghi della città caratterizzati dall’essere luoghi di socialità, ove saranno proposte future iniziative di educazione civica e cittadinanza attiva.

“La splendida cornice di Villa Borghese, i suoi spazi verdi, la compenetrazione che qui si realizza fra opere della natura e opere dell’ingegno umano con una continuità che perdura da secoli, ha contribuito molto alla veicolazione dei messaggi di rigenerazione, riciclo, equilibrio, sostenibilità, socialità sottesi all’iniziativa”, ha dichiarato Raul Venier, Amministratore Unico di Preco System Srl.