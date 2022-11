Castiglione in Teverina, il Museo del vino più grande d'Italia a un'ora e mezza da Roma

Un borgo affacciato sulla Valle del Tevere e circondato da un paesaggio naturale mozzafiato. Distese di boschi, verde in ogni angolo, per una veduta che regala pace agli occhi e alla mente. Siamo a Castiglione in Teverina, in provincia di Viterbo. Meta ideale per una gita fuori porta nell'Alto Lazio; casa di vitigni rinomati (in questa zona si producono infatti vini DOC e IGT), ma anche zona ricca di storia e oasi naturalistiche da scoprire.

Cosa vedere

Castiglione in Teverina ha una storia antica che risale agli Etruschi. Il centro storico attuale, però, venne realizzato intorno all'anno Mille, quando alcuni abitanti scappati da Paterno (che venne distrutta dai Monaldeschi nel 1351) qui si stabilirono. Al centro la rocca, tutt'intorno tante casette antiche. Poi la Collegiata di San Filippo e Giacomo, la Chiesa di San Rocco, quella della Madonna delle Macchie per chi volesse svolgere un itinerario che unisce storia, cultura e religione.

Da vedere a Castiglione in Teverina, anche il Museo del vino e delle Scienze agroalimentari MUVIS che è il più grande museo del vino italiano ed è stato realizzato in antiche cantine. In questo borgo del viterbese, non a caso, ogni anno si organizza La Festa del Vino: si tratta di una manifestazione, della durata di 5 giorni, in cui i visitatori possono conoscere le aziende vitivinicole, le cantine, degustare vini abbinati alle tradizioni gastronomiche del luogo.

Il borgo di Castiglione in Teverina è un buon punto di partenza per visitare il Lago di Bolsena e la Valle dei Calanchi: si tratta di due aree naturali molto belle del Lazio che vale sicuramente la pena scoprire. Il borgo, inoltre, vale il viaggio anche soltanto per il panorama che regala sulla Valle del Tevere, caratterizzata da una vegetazione molto ricca, vigneti, oliveti.

Cosa mangiare

Ottimi i vini, come già detto, da abbinare alle numerose ricette locali. Nella zona di Castiglione in Teverina, in particolare, meritano i formaggi (pecorino e caciocavallo), ottima la focaccia con la porchetta, i ravioli con tartufo e pecorino, la tagliata di largo di Colonnata. Da segnalare anche l'olio extra vergine di oliva Tuscia DOP. Non mancano i ristoranti dove provare questi piatti della tradizione, ad esempio Borgovejo, Antica Norcineria Morelli, Due di picche, Bio agriturismo Valle dei Calanchi.

Dove dormire

Per chi vuole godere a pieno del panorama, della ricchezza culturale e naturalistica di questo territorio, è possibile dormire a Castiglione in Teverina in hotel e B&B, ad esempio: Casale dei Gelsi Country House, Il Borgo Affitacamere, Edy House, Casa Mimmo e altri ancora.

Come raggiungere da Roma

Castiglione in Teverina dista 110 km da Roma, per un tempo di percorrenza di circa 1 ora e mezza. Per raggiungere Castiglione in Teverina da Roma, prendere Circonvallazione Salaria/Tangenziale Est in direzione di Via Salaria/SS4, uscire da Circonvallazione Salaria/Tangenziale Est e prendere A1dir/E35. Seguire A1dir/E35 e A1 in direzione di SP Bomarzese/SP11 a Attigliano. Prendere l'uscita Attigliano da A1/E35. Proseguire su SP19 in direzione di Via Antonio Gramsci/SP5 a Castiglione In Teverina.

Le altre guide di RomaToday

