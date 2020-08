Castel Romano designer outlet e Pstop: Roma in 3d e shopping experience

Roma è da sempre meta amatissima, forse impossibile da conoscere del tutto e per questo sempre oggetto di nuove e meravigliose scoperte. Dopo aver visitato le sue infinite bellezze, ci si può regalare una piacevole esperienza di shopping, con la qualità e la sicurezza garantite da McArthurGlen. Castel Romano Designer Outlet ha scelto di affiancare PStop e Charta Roma per offrire ai turisti italiani e stranieri della Capitale una formula di visita innovativa e vantaggiosa.

Fino al 30 settembre, coloro che si recheranno in uno degli 11 PStop, gli hub turistici distribuiti nei luoghi strategici della città, potranno ritirare gratuitamente un kit con Mappa Charta Roma e un set di cartoline dei principali monumenti in Realtà Aumentata con audioguida multilingue (basterà installare l’App gratuita Charta Roma sul proprio smartphone), per vivere un’esperienza turistica che unisce il piacere della mappa cartacea all’emozione della tecnologia digitale.

All’interno del kit anche due ottimi motivi per dedicare un momento del proprio soggiorno a Castel Romano Designer Outlet: il codice sconto per il Fashion Passport McArthurGlen – che garantisce un extra 10% di riduzione sui prezzi outlet – e un coupon per ottenere una tariffa agevolata per il percorso di andata e ritorno con il servizio Taxi 6645. Un sistema comodo e veloce per raggiungere il Designer Outlet McArthurGlen, a soli 30 minuti dal centro cittadino.

“Roma è di tutti come è di tutti anche Castel Romano Designer Outlet – ha dichiarato il Centre Manager Enrico Biancato. – “Assieme a PStop e Charta Roma abbiamo realizzato un percorso ideale per i visitatori della Città Eterna per offrire loro un’accoglienza di alta qualità in ogni momento del viaggio.”

Con oltre 150 brand prestigiosi con sconti fino al 70% sui prezzi di listino e dieci piacevoli punti ristoro, Castel Romano Designer Outlet è a pieno titolo la fashion shopping destination della Capitale.