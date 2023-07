Castel Gandolfo, quel borgo sul lago tra le colline dei Castelli Romani

E' tra I Borghi Più Belli D'Italia della nostra regione ed è un luogo che i romani adorano tutto l'anno, in particolare d'estate, quando vi si rifugiano per trovare un po' di refrigerio, tra un'escursione e un bagno al lago, mangiare qualcosa di buono, sorseggiare un buon bicchiere di vino. Stiamo parlando di Castel Gandolfo.

Il borgo - in provincia di Roma - sorge attorno al cratere vulcanico del Lago di Albano. Si trova nell'area dei Castelli Romani ed è sicuramente un posto da scoprire (se non lo conoscete già) per la sua storia, per la sua natura e per il buon cibo. In questa zona sono stati ritrovati reperti archeologici di varie epoche, tra cui anche diverse ville rinascimentali. Fu qui che Giuseppe Gioacchino Belli scrisse il sonetto "Er viaggiatore".

Castel Gandolfo è anche la dimora estiva del Pontefice, il territorio vaticano si estende per oltre 44 ettari dall'inizio del '600 ed è qui che, durante l'estate, Papa Francesco recita l'Angelus da una finestra nel cortile del Palazzo Apostolico, appuntamento imperdibile per i fedeli.

Ma scopriamo cosa vedere a Castel Gandolfo e tutte le curiosità su questo borgo che dista meno di un'ora da Roma.

Cosa vedere a Castel Gandolfo

Sicuramente, prima di salire al borgo antico, vale la pena fare una passeggiata lungo il lago, magari gustare un gelato o una colazione, prima di inoltrarsi in una passeggiata a piedi o in bici o di fare un bagno al lago (la spiaggia è attrezzata con lettini e ombrelloni). Una volta lasciato il Lungolago, recatevi al borgo storico di Castel Gandolfo ed è qui che lo scoprirete in tutta la sua bellezza. Qui si trovano, infatti, Villa Torlonia, che ospitò illustri personaggi tra cui Goethe, Palazzo del Drago e Piazza della LIbertà, dove ha sede il Palazzo Pontificio. In questa piazza si può ammirare anche un capolavoro berniniano: la fontana.

Cosa mangiare a Castel Gandolfo

La cucina romana e il vino dei Castelli Romani sono l'abbinamento perfetto a Castel Gandolfo. Ordinate un piatto di bucatini all'amatriciana e un bicchiere di vino rosso e non resterete delusi, ma non sottovalutate anche il pesce di lago (trota, barbo, luccio, persico, anguilla) o magari una sfiziosa frittura di lattarini. Porchetta, salumi e formaggi sono in primo piano, d'altronde siamo nella campagna romana. Tra i prodotti tipici, infine, ci sono le pesche, dette "guance di canonico".

Dove dormire a Castel Gandolfo

E' talmente vicino a Roma che una gita di una sola giormata vi permetterà di godere a pieno del borgo e del suo affascinante lago, ma se voleste trattenervi una notte a Castel Gandolfo, sappiate che le alternative non mancano: ci sono l'Hotel Castel Gandolfo, l'Hotel Villa degil Angeli, l'Hotel Castel Vecchio, l'hotel La culla del lago, la luxury country house La locanda del Pontefice e tante altre strutture ricettive interessanti, per tutte le esigenze e da tutti i prezzi.

Come raggiungere Castel Gandolfo da Roma

Partendo dal centro di Roma, ci vogliono circa 50 minuti per raggiungere Castel Gandolfo. Bisogna percorrere via Appia Nuova/SS7 in direzione di SP140, fino a Castel Gandolfo.