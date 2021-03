La Casina di Raffaello compie 15 anni: festeggiamenti online e attività per bambini

Dall’8 al 28 marzo 2021, uno speciale programma digital e laboratori in presenza per festeggiare l'importante traguardo

In occasione del 15esimo compleanno di Casina di Raffaello, che ricorre il 10 marzo, dall’8 al 28 marzo sono in programma degli speciali festeggiamenti on line.

Lo Spazio arte e creatività dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zetema Progetto Cultura, dal 2006 ad oggi, ha portato avanti, in maniera costante sul territorio, attività ludico-didattiche a fianco dei più piccoli e delle loro famiglie. Un impegno che è continuato anche durante il lockdown e sta continuando in questi mesi difficili e complicati, sperimentando forme e modalità nuove di fare attività didattica.

Così Casina di Raffaello ha voluto rendere speciale questa particolare ricorrenza e nella logica della rete territoriale di Villa Borghese e delle collaborazioni istituite nel corso degli anni, ha invitato tutti i “compagni di strada” di questo lungo e intenso periodo di attività, a trasmettere i loro messaggi di auguri con un contributo a scelta.

Per questo è stato realizzato un programma dei festeggiamenti, in gran parte on line a causa delle restrizioni in vigore, che ha come tema "Il Libro/La lettura" declinato in tre momenti: Il Gioco (8-14 marzo), Gli animali (15-21 marzo), Il Giardino (22-28 marzo).

Per tre settimane, ogni giorno le pagine Facebook di Casina verranno animate da tanti interventi e contributi on line, con post, video, ricordi, tutorial e approfondimenti. Accanto al programma digitale, ogni martedì e giovedì pomeriggio, continueranno a svolgersi, a cura delle educatrici di Casina, anche i laboratori in presenza gratuiti dedicati ai bambini dai 4 agli 11 anni compiuti.